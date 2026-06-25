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Armata germană, asaltată de cereri de înrolare după relansarea serviciului militar

Armată

Armată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:35

Cererile de înrolare în forțele armate ale Germaniei au înregistrat o creștere semnificativă după intrarea în vigoare a noului program de serviciu militar, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Berlin.

Până în prezent, în acest an, Germania a primit aproximativ 38.500 de cereri pentru toate carierele militare, o creștere de 24% față de aceeași perioadă a anului 2025. Totodată, înrolările efective au crescut cu 13%, ajungând la aproximativ 11.000 de persoane.

Extinderea forțelor active la 260.000 de soldați

Noua lege a serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, în contextul eforturilor Germaniei de a-și consolida contribuția la NATO, ca răspuns la amenințările sporite la adresa securității generate de invazia Rusiei în Ucraina.

Berlinul vizează extinderea forțelor active de la puțin peste 180.000 de soldați la 260.000, alături de constituirea unei rezerve de 200.000 de militari.

În cadrul programului, tinerilor care se apropie de vârsta de 18 ani le-au fost transmise chestionare pentru evaluarea disponibilității de înrolare.

Bărbații sunt obligați, participarea femeilor este voluntară

Bărbații sunt obligați prin constituție să completeze formularul, în timp ce pentru femei participarea este voluntară. Până la 18 iunie, au fost distribuite aproximativ 298.000 de chestionare, iar mai mult de unul din cinci respondenți de sex masculin și-au exprimat interesul pentru cariera militară. Circa 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe serviciul militar în cursul acestui an.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Noul sistem păstrează caracterul voluntar, însă include stimulente suplimentare menite să atragă recruți.

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