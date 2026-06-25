Armata germană, asaltată de cereri de înrolare după relansarea serviciului militar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:35

Cererile de înrolare în forțele armate ale Germaniei au înregistrat o creștere semnificativă după intrarea în vigoare a noului program de serviciu militar, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Berlin.

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