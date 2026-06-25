Încă o țară sub asediul cutremurului. Seism puternic în largul Japoniei, resimțit până la Tokyo

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:27

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a zguduit joi dimineață zona din largul coastei de nord-est a Japoniei, fiind resimțit pe arii extinse, inclusiv în capitala Tokyo. Deși mișcarea seismică a fost puternică și a afectat mai multe prefecturi, autoritățile au anunțat că nu a fost emisă alertă de tsunami.

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