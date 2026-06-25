Încă o țară sub asediul cutremurului. Seism puternic în largul Japoniei, resimțit până la Tokyo

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a zguduit joi dimineață zona din largul coastei de nord-est a Japoniei, fiind resimțit pe arii extinse, inclusiv în capitala Tokyo. Deși mișcarea seismică a fost puternică și a afectat mai multe prefecturi, autoritățile au anunțat că nu a fost emisă alertă de tsunami.
Potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA), epicentrul seismului a fost localizat în largul prefecturii Iwate, la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri sub nivelul mării. Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat o adâncime ușor diferită, de 51,7 kilometri.
Seism resimțit în nord-estul Japoniei și în Tokyo
Cutremurul s-a produs în timpul orei de vârf a dimineții, moment în care numeroși locuitori se aflau în deplasare. Mișcarea telurică a fost resimțită în mai multe prefecturi din nord-estul țării, dar și în Tokyo, fără a provoca însă panică majoră pe termen lung.
Agenția Meteorologică Japoneză a transmis rapid că nu există risc de tsunami, reducând astfel îngrijorările inițiale legate de un posibil val generat de seism.
Până la acest moment, autoritățile nu au raportat victime și nici pagube materiale semnificative, însă evaluările în teren continuă.
Transportul feroviar, afectat temporar
Cutremurul a avut efecte imediate asupra infrastructurii de transport. Linia de mare viteză Tohoku Shinkansen a fost suspendată între Sendai și Aomori, iar mai multe rute feroviare din prefecturile Iwate și Aomori au fost oprite pentru verificări de siguranță.
Compania East Japan Railway a anunțat că opririle sunt preventive, iar reluarea circulației va depinde de rezultatele inspecțiilor tehnice.
Situație monitorizată de autorități la nivel central
Guvernul Japoniei a reacționat imediat, înființând un grup de lucru pentru gestionarea situației. Premierul Sanae Takaichi a declarat că prioritatea autorităților este protejarea populației și a cerut locuitorilor din zonele afectate să rămână vigilenți în fața eventualelor replici.
„Nu există riscul apariției unui tsunami”, a precizat premierul, îndemnând totodată populația să fie pregătită pentru posibile noi mișcări seismice de intensitate similară.
Avertismente privind posibile replici
Reprezentanții Agenției Meteorologice Japoneze au avertizat că zona afectată rămâne una activă seismic și că replicile sunt posibile în zilele următoare.
Specialiștii au explicat că, în urma unui cutremur major, există o probabilitate de 10% până la 20% ca un alt seism puternic să se producă în aceeași regiune, în special în intervalul de două până la trei zile după evenimentul principal.
Locuitorii din apropierea Fosei Japoniei și a Fosei Kurile au fost sfătuiți să rămână în alertă timp de până la o săptămână.
Fără probleme la centralele nucleare
Autoritățile japoneze au transmis că nu au fost identificate anomalii la centralele nucleare din regiune. Inclusiv instalațiile din Fukushima Daiichi, afectată grav în 2011, și centrul de reprocesare din Aomori funcționează normal.
Secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara, a confirmat că nu există semne de avarii sau disfuncționalități în infrastructura nucleară.
Intervenții și verificări în teren
Forțele de Autoapărare ale Japoniei au fost mobilizate pentru misiuni aeriene de recunoaștere în zonele afectate, la ordinul ministrului Apărării, Shinjiro Koizumi.
Televiziunea japoneză NHK a transmis imagini din orașe precum Sendai și Morioka, unde cutremurul a durat câteva minute și a fost resimțit intens, însă fără a produce distrugeri majore vizibile.
În unele zone au fost semnalate incidente izolate, inclusiv persoane blocate temporar în lifturi, însă situațiile au fost gestionate rapid.
Japonia, zonă cu activitate seismică ridicată
Japonia este situată pe așa-numitul „Inel de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice de pe planetă, responsabilă pentru aproximativ o cincime dintre cutremurele de peste magnitudinea 6 la nivel global.
Nord-estul țării a mai fost afectat de seisme în ultimele luni, inclusiv un cutremur de 6,3 în luna mai și un altul de 7,7 în aprilie, care a determinat atunci emiterea unor avertismente speciale.
Specialiștii japonezi afirmă că regiunea rămâne una cu risc ridicat de cutremure majore, inclusiv evenimente de tip megathrust, caracterizate prin eliberarea bruscă a unor tensiuni tectonice acumulate.