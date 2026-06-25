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Trump merge în Turcia pentru summitul NATO și invocă un singur motiv: respectul pentru Erdogan

Donald Trump și Mark Rutte. Foto: Profimedia

Donald Trump și Mark Rutte. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 10:07
SursăAgerpres

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că va participa la summit NATO din Turcia din respect pentru omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și a lăsat să se înțeleagă că nu ar fi acceptat invitația dacă întâlnirea ar fi fost organizată de un alt lider, transmite joi EFE.

'Nu cred că aș fi mers. (...) Nu aș fi mers pentru majoritatea oamenilor. El m-a sunat și mi-a spus: 'Te rog, o facem în Turcia, trebuie să fii acolo, Statele Unite trebuie să fie acolo'. Așa că merg din respect pentru președintele Erdogan', a afirmat președintele american în timpul unei apariții publice, la Washington, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte.

Trump l-a elogiat pe președintele Turciei, pe care l-a definit drept 'un mare lider' și 'o persoană foarte puternică', și a dat asigurări că în timpul recentei escaladări cu Iran a respectat cererea acestuia de a sta deoparte de conflict.

'Erdogan a făcut tot ce i-am cerut', a subliniat președintele american.

Comentariile pozitive la adresa Turciei au fost făcute în contextul criticilor aduse altor membri NATO, precum Spania, Italia, Franța, Germania sau Regatul Unit, pentru criticile lor la adresa Statelor Unite și pentru că au refuzat să ofere sprijin logistic în timpul războiului cu Iran.

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