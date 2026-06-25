Trump merge în Turcia pentru summitul NATO și invocă un singur motiv: respectul pentru Erdogan

Publicat 25 iun. 2026, 10:07 Sursă Agerpres

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că va participa la summit NATO din Turcia din respect pentru omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și a lăsat să se înțeleagă că nu ar fi acceptat invitația dacă întâlnirea ar fi fost organizată de un alt lider, transmite joi EFE.

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