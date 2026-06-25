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Extern· 1 min citire
Trump merge în Turcia pentru summitul NATO și invocă un singur motiv: respectul pentru Erdogan
Donald Trump și Mark Rutte. Foto: Profimedia
Publicat25 iun. 2026, 10:07
SursăAgerpres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că va participa la summit NATO din Turcia din respect pentru omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și a lăsat să se înțeleagă că nu ar fi acceptat invitația dacă întâlnirea ar fi fost organizată de un alt lider, transmite joi EFE.
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