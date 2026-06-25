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Extern· 2 min citire
OMS începe săptămâna viitoare primul studiu clinic anti-Ebola în Congo. Două antivirale, testate pe pacienți
Ebola
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că un studiu clinic care testează două potențiale terapii împotriva Ebola va debuta săptămâna viitoare în Republica Democratică Congo, pe fondul extinderii continue a focarului în ciuda eforturilor masive de combatere a epidemiei.
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