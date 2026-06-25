OMS începe săptămâna viitoare primul studiu clinic anti-Ebola în Congo. Două antivirale, testate pe pacienți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:27

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că un studiu clinic care testează două potențiale terapii împotriva Ebola va debuta săptămâna viitoare în Republica Democratică Congo, pe fondul extinderii continue a focarului în ciuda eforturilor masive de combatere a epidemiei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Ebolastudii clinicecongooms