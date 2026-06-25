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OMS începe săptămâna viitoare primul studiu clinic anti-Ebola în Congo. Două antivirale, testate pe pacienți

Ebola

Ebola

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:27

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că un studiu clinic care testează două potențiale terapii împotriva Ebola va debuta săptămâna viitoare în Republica Democratică Congo, pe fondul extinderii continue a focarului în ciuda eforturilor masive de combatere a epidemiei.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat joi, la o conferință de presă desfășurată la Geneva, că pregătirile pentru studiu au fost finalizate.

Două terapii împotriva Ebola vor debuta săptămâna viitoare

Cercetarea va evalua eficiența antiviralelor MBP134 și Remdesivir în reducerea mortalității pacienților infectați cu virusul Bundibugyo, administrate individual sau în combinație.

Studiul va fi coordonat de un consorțiu format din Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Congo, organizația umanitară ALIMA, Universitatea Oxford și OMS.

Tedros a mulțumit Statelor Unite și companiei Gilead Sciences pentru donarea dozelor necesare studiului, precizând că detalii suplimentare vor fi comunicate în zilele următoare, potrivit agenției Anadolu.

Primul caz de Ebola confirmat în Franța

Anunțul OMS vine în contextul în care Franța a raportat primul său caz confirmat de Ebola. Este vorba despre un medic francez întors recent dintr-o misiune în Congo, unde a îngrijit pacienți cu Ebola în cadrul organizației ALIMA.

Abdirahman Mahamud, directorul OMS pentru operațiuni de alertă și răspuns în urgențe, a declarat că pacientul „se descurcă bine, prezintă simptome ușoare și febră", adăugând că riscul pentru Franța și populația globală „rămâne scăzut".

Autoritățile sanitare franceze au demarat o anchetă epidemiologică pentru identificarea persoanelor care au intrat în contact cu medicul infectat. Acestea vor fi plasate în izolare la domiciliu timp de 21 de zile și monitorizate îndeaproape de agenția regională de sănătate.

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