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Extern· 1 min citire
Incendiu puternic la un depozit de combustibil din Krasnodar după un atac cu dronă al Ucrainei
Incendiu depozit combustibil / Captură video
Publicat25 iun. 2026, 08:32
Actualizat25 iun. 2026, 08:34
Un depozit de combustibil din Krasnodar a fost cuprins de flăcări în urma căderii unor fragmente provenite de la o dronă ucraineană, potrivit autorităților regionale.
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