Nicușor Dan pleacă la Bruxelles în plină criză politică. Teme cruciale pe agenda Consiliului European

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi și vineri la Summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri ai Uniunii Europene. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face în plină criză politică, după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.
Incidentul cu drona din Galați, pe agenda dicuțiilor summitului de vară al UE
Pe agenda Consiliului European se află chestiuni cu impact major atât asupra cetățenilor, cât și asupra întreprinderilor, și includ competitivitatea, bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrația și drogurile ilicite, dar și incidentul cu drona din Galați.
De asemenea, discuțiile vor viza implementarea agendei europene privind pregătirea pentru apărare și coordonarea investițiilor în domeniul securității.
În ceea ce privește extinderea UE, liderii statelor membre vor vorbi despre deschiderea primului cluster de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.
Pentru că lista de probleme pe care liderii UE trebuie să le abordeze joi şi vineri, la Bruxelles, António Costa, preşedintele Consiliului European, şi-a încălcat propria regulă conform căreia summiturile ar trebui să dureze doar o zi. Unii dintre lideri vor veni direct de la summitul G7 din Franţa.
Reprezentanții statelor UE vor da startul summitului de vară al CE, joi, la ora 19:00, ora României, cu discursurile preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, şi ale preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.
„Dezechilibrele macroeconomice globale”, dezbătute de liderii UE
Apoi, în timpul cinei, liderii europenivor dezbate „dezechilibrele macroeconomice globale”, acesta este un eufemism pentru dependenţa excesivă a lumii de o Chină din ce în ce mai ostilă, a explicat POLITICO.
Totodată, ei se vor reuni din nou vineri pentru a negocia chestiunea spinoasă a bugetului pe termen lung al UE, în valoare de 2 trilioane de euro, pe fondul unei revolte din partea ţărilor care contribuie cu cele mai mari sume de bani.
Zi crucială pentru Guvernul Veștea
În timp ce șeful statului se află la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, în țară, joi, este o zi crucială. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să vină „în prima parte a zilei” cu lista de miniștri și programul de guvernare, pe care să le depună în Parlament.
Liberalul a făcut un anunț similar și cu o zi în urmă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.