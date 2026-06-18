Nicușor Dan pleacă la Bruxelles în plină criză politică. Teme cruciale pe agenda Consiliului European

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:02

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi și vineri la Summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri ai Uniunii Europene. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face în plină criză politică, după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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