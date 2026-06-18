Condițiile AUR pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu vom vota niciodată un executiv din care nu facem parte. Singura soluție: anticipatele”

Publicat 18 iun. 2026, 10:13 Sursă Realitatea PLUS

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își definește clar poziția în raport cu noul context politic de la București. Petrișor Peiu, președintele Consiliului de Conducere al AUR, a transmis un mesaj ferm premierului desemnat, Adrian Veștea, subliniant că partidul nu va susține din parlament nicio formulă guvernamentală fără a primi portofolii de miniștri.

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