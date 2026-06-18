Condițiile AUR pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu vom vota niciodată un executiv din care nu facem parte. Singura soluție: anticipatele”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își definește clar poziția în raport cu noul context politic de la București. Petrișor Peiu, președintele Consiliului de Conducere al AUR, a transmis un mesaj ferm premierului desemnat, Adrian Veștea, subliniant că partidul nu va susține din parlament nicio formulă guvernamentală fără a primi portofolii de miniștri.
Potrivit liderului AUR, singura cale sustenabilă pentru a pune capăt instabilității politice actuale rămâne organizarea alegerilor anticipate.
Cele patru condiții obligatorii ale AUR pentru a intra la negocieri
Petrișor Peiu a enumerat prioritățile și liniile roșii peste care formațiunea sa nu va trece în eventualitatea în care va fi contactată oficial de premierul desemnat pentru consultări:
Intrarea directă la guvernare: AUR exclude din start varianta de a susține din umbră sau din opoziție un guvern minoritar. „Oricum nu vom putea vota niciodată un guvern din care nu facem parte, nu există așa ceva”, a tranșat Peiu.
Scuze publice din partea liderilor politici: Reprezentantul AUR le cere premierului desemnat Adrian Veștea și primarului general Nicușor Dan să își retragă public etichetele politice lansate în trecut: „Să își ceară scuze că ne-au făcut extremiști și pro-ruși”.
Măsuri economice stricte: Păstrarea cotei standard de TVA la nivelul actual de 19%, ca garanție împotriva unor eventuale creșteri de taxe.
Schimbarea priorităților bugetare: Alocarea fondurilor către sistemul național de învățământ în detrimentul ajutoarelor externe. „Să avem educația ca prioritate națională, înaintea Ucrainei”, a explicat președintele Consiliului de Conducere AUR.
Atac la PSD și avertisment privind majoritatea fragilă
Peiu a criticat dur strategiile de culise ale social-democraților, avertizând că o majoritate parlamentară nu se poate construi prin racolarea individuală a parlamentarilor.
„Este o prostie ceea ce cred unii lideri politici, mai ales din PSD, că dacă negociază două-trei voturi separat vor reuși să facă o majoritate”, a declarat Petrișor Peiu.
În viziunea sa, planul AUR axat pe organizarea de alegeri anticipate ar fi singurul capabil să „spulbere nesiguranța” de pe scena politică și să ofere României o majoritate stabilă și legitimă.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la