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Politica· 2 min citire

Luni, votul final pentru învestirea Guvernului Veștea. Noul executiv are nevoie de 233 de voturi în Parlament - SURSE

Adrian Veștea

Adrian Veștea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:12

Guvernul condus de Adrian Veștea ar urma să fie supus votului la începutul săptămânii viitoare, în plenul reunit al Parlamentului. Ședința este programată pentru ziua de luni, când ar urma să aibă loc și audierile miniștrilor în comisiile de specialitate, potrivit Realitatea PLUS.

Votul de încredere va fi decisiv pentru instalarea noului executiv. Pentru ca Guvernul Adrian Veștea să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi în Parlament.

Miniștrii ar urma să fie audiați înainte de votul final

Luni ar urma să aibă loc audierile miniștrilor propuși pentru noul guvern, în comisiile parlamentare. După această etapă, deputații și senatorii ar urma să se reunească în plen pentru votul de încredere. Ședința este considerată importantă, pentru că va arăta dacă noul executiv are sprijinul necesar pentru a trece de Parlament. În aceste zile se fac ultimele calcule politice, iar negocierile continuă între partidele care ar urma să susțină guvernul.

Programul de guvernare ar urma să fie depus astăzi în Parlament, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, de premierul desemnat Adrian Veștea. Documentul este încă definitivat, în paralel cu lista miniștrilor care ar urma să facă parte din noul executiv. Din guvern ar urma să facă parte membri ai PSD, PNL și UDMR, dar și anumiți specialiști care ar putea prelua unele ministere.

Lista finală este încă parte a negocierilor politice, înaintea votului programat pentru luni. Până la ședința de luni, partidele implicate în formarea noului guvern trebuie să închidă toate discuțiile privind programul de guvernare și componența cabinetului. Miza principală rămâne obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestire.

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