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Politica· 2 min citire
Luni, votul final pentru învestirea Guvernului Veștea. Noul executiv are nevoie de 233 de voturi în Parlament - SURSE
Adrian Veștea
Guvernul condus de Adrian Veștea ar urma să fie supus votului la începutul săptămânii viitoare, în plenul reunit al Parlamentului. Ședința este programată pentru ziua de luni, când ar urma să aibă loc și audierile miniștrilor în comisiile de specialitate, potrivit Realitatea PLUS.
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