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Politica· 1 min citire

Ședință crucială la PSD: ce decizii vor lua social-democrații privind Guvernul Veștea

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:32

Socia-democrații s-au reunit, joi dimineață, în ședință. Discuțiile vin după negocierile de miercuri seara cu premierul desemnat Adrian Veștea de la Vila Lac și în contextul în care, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, votul pentru noul Guvern ar putea avea loc luni în Parlament. Adrian Veștea depune astăzi lista de miniștri și programul de guvernare, apoi va fi convocată ședința Birourilor Permanente reunite. Apoi miniștrii vor fi chemați la audieri în comisiile de specialitate. În același timp, în mai putin de o oră are loc o ședință de Guvern, posibil ultima a lui Ilie Bolojan înainte de debarcare.

Joi dimineață, social-democrații au intrat într-o ședință de grup pentru a oficializa decizia de a susține acest guvern.

În cursul zilei este posibil să fie depus în Parlament și programul de guvernare, precum și lista finală cu miniștrii. Imediat ce acestea vor ajunge la birourile președinților celor două camere, vor fi convocate Birourile Permanente reunite, în cadrul cărora se va stabili calendarul audierilor și al votului final în plen. Cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare va avea loc plenul reunit, iar atunci ar putea fi învestit și noul guvern.

Este nevoie de 233 de voturi pentru ca Adrian Veștea să devină premier, voturi care ar trebui să vină de la toate grupurile parlamentare. Adrian Veștea a declarat că se bazează pe voturi inclusiv din partea partidelor care, la nivel de conducere, au decis să nu susțină acest guvern, respectiv PNL, USR și UDMR.

Se așteaptă, de asemenea, voturi din partea PSD, dar și din partea AUR, în condițiile în care au fost purtate negocieri cu toate grupurile din Parlament, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a strânge toate voturile necesare.

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