Ședință crucială la PSD: ce decizii vor lua social-democrații privind Guvernul Veștea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:32

Socia-democrații s-au reunit, joi dimineață, în ședință. Discuțiile vin după negocierile de miercuri seara cu premierul desemnat Adrian Veștea de la Vila Lac și în contextul în care, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, votul pentru noul Guvern ar putea avea loc luni în Parlament. Adrian Veștea depune astăzi lista de miniștri și programul de guvernare, apoi va fi convocată ședința Birourilor Permanente reunite. Apoi miniștrii vor fi chemați la audieri în comisiile de specialitate. În același timp, în mai putin de o oră are loc o ședință de Guvern, posibil ultima a lui Ilie Bolojan înainte de debarcare.

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