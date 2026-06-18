Sorin Grindeanu: „Dacă mai facem Guvern, o facem fără USR și am o mare problemă cu UDMR!”

Publicat 18 iun. 2026, 11:35 Actualizat 18 iun. 2026, 11:42

Social-democrații s-au reunit într-o ședință crucială la sediul partidului. Discuțiile vin imediat după negocierile tensionate de aseară cu premierul desemnat, Adrian Veștea, la Vila Lac, și în contextul în care votul pentru învestirea noului Guvern ar putea avea loc luni în Parlament. În timp ce Adrian Veștea depune astăzi lista de miniștri și programul de guvernare, Sorin Grindeanu a lansat un atac extrem de dur la adresa partenerilor politici, într-un discurs ferm rostit în fața colegilor.

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