Trump anunță că Iranul cedează în negocieri: „Sunt de acord cu tot ce vreau eu”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Iranul face concesii importante, în timp ce negocierile pentru un acord final ar urma să continue săptămâna viitoare.
Liderul de la Casa Albă a vorbit despre acest subiect în fața reporterilor, după discuțiile purtate la Capitoliu. Trump a spus că situația evoluează în favoarea Statelor Unite și a lăsat să se înțeleagă că Teheranul acceptă cerințele Washingtonului. În același timp, el a transmis că următoarele zile vor fi decisive pentru continuarea procesului.
„Războiul decurge foarte bine. După cum știți, câștigăm la un avantaj considerabil. Iranul face concesii foarte mari. Vom vedea ce se întâmplă – dar a fost foarte, foarte, foarte puternic”, le-a declarat Trump reporterilor de la Capitoliu.
Săptămâna trecută, Donald Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat electronic „Memorandumul de înțelegere de la Islamabad”. Documentul are rolul de a deschide drumul spre încheierea războiului lansat de Washington și Tel Aviv împotriva Iranului pe 28 februarie. În baza acestui acord interimar, Statele Unite și Iranul urmează să poarte negocieri timp de 60 de zile. Discuțiile pot fi prelungite, dacă părțile consideră că este nevoie de mai mult timp pentru un acord final.
Negocierile vizează programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale
Acordul final ar urma să includă două teme mari: programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale. Aceste subiecte sunt în centrul tensiunilor dintre Washington și Teheran de mai mult timp. Prin negocierile anunțate, cele două părți încearcă să ajungă la o înțelegere care să reducă presiunea și să ofere un cadru mai clar pentru perioada următoare. Deocamdată, însă, discuțiile sunt încă într-o etapă sensibilă.
Negocierile tehnice vor fi reluate săptămâna viitoare, după o pauză temporară. Rolul mediatorului este important în această etapă, pentru că discuțiile trebuie să avanseze spre un text final. Autoritățile americane spun că Iranul trebuie să respecte angajamentele asumate prin acordul interimar. În caz contrar, Washingtonul ar putea reveni la alte opțiuni.
Marco Rubio: Iranul trebuie să respecte angajamentele asumate
Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite se așteaptă ca Iranul să își respecte obligațiile asumate. El a spus că Donald Trump a fost clar în privința condițiilor puse Teheranului. Mesajul transmis de administrația americană este că negocierile pot continua doar dacă Iranul respectă ceea ce a acceptat până acum. În caz contrar, președintele american va decide ce pași urmează.
„Președintele a fost foarte clar, trebuie să își respecte aceste angajamente. Dacă o fac, vom continua. Dacă nu, președintele va avea la dispoziție opțiuni cu privire la ce să facă în această privință. Să sperăm că își vor respecta aceste angajamente”, a spus el.
După prânzul cu republicanii din Senat, Trump a vorbit din nou despre felul în care se poartă discuțiile cu Iranul. El a spus că Iranul este „foarte amabil” și a sugerat că Teheranul acceptă cererile sale. Declarația vine într-un moment în care administrația americană încearcă să arate că are control asupra negocierilor. Totuși, acordul final nu este încă încheiat.
Trump: „Sunt de acord cu tot ce vreau eu”
Donald Trump a mers și mai departe cu declarațiile și a spus că Iranul acceptă tot ceea ce cere el. Tonul folosit de liderul american arată că acesta vrea să prezinte situația ca pe o victorie politică și diplomatică. În același timp, Trump a transmis că, dacă Iranul nu respectă condițiile, Statele Unite pot reveni la o poziție mai dură. Negocierile de săptămâna viitoare vor arăta dacă această etapă se transformă într-un acord final.
„Sunt de acord cu tot ce vreau eu și trebuie să o facă, altfel ne întoarcem și facem ce trebuie să facem”, a adăugat el.