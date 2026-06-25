Prețul petrolului Brent a coborât la nivelul anterior conflictului din Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 07:47

Cotația țițeiului Brent, reperul internațional al pieței petroliere, a scăzut miercuri cu peste trei dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel dinaintea izbucnirii conflictului din Iran, pe fondul semnalelor privind reluarea normală a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

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