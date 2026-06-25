Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Prețul petrolului Brent a coborât la nivelul anterior conflictului din Iran
Preț petrol
Cotația țițeiului Brent, reperul internațional al pieței petroliere, a scăzut miercuri cu peste trei dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel dinaintea izbucnirii conflictului din Iran, pe fondul semnalelor privind reluarea normală a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.
Citește și
- 08:51BNR avertizează: România riscă soarta Greciei. „Deficitul bugetar este elefantul din cameră”
- 08:35Daniel Udrescu: Inflația și independența justiției. O analiză a valorii reale a pensiilor magistraților
- 07:43Daniel Udrescu - Marea Decapitalizare a României (2022-2026). Analiza impactului fiscal, inflaționist și administrativ al politicilor Boloș-Bolojan. Taxa Ascunsă pe Inflație
- 20:59Infrastructură majoră pentru Capitală: Au fost semnate contractele pentru PUZ-urile Drumurilor Radiale 9 și 10
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News