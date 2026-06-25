Daniel Udrescu: Inflația și independența justiției. O analiză a valorii reale a pensiilor magistraților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:35

Daniel Udrescu, expert contabil judiciar, explică de ce inflația și independența justiției sunt esențiale pentru evaluarea corectă a valorii reale a pensiilor magistraților, dincolo de nivelul lor nominal.

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