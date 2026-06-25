BNR avertizează: România riscă soarta Greciei. „Deficitul bugetar este elefantul din cameră”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:51

Un avertisment dur a venit din partea Băncii Naționale a României (BNR). Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Mugur Isărescu, trage un semnal de alarmă privind traiectoria periculoasă a finanțelor publice românești. Dacă Grecia s-a prăbușit sub o datorie de 250% din PIB, România ar putea ajunge în colaps la doar 65% din PIB, din cauza costurilor de finanțare extrem de ridicate, a transmis Rădulescu.

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