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Economie· 2 min citire
Legea salarizării, la sertar. România ar putea pierde 700 de milioane de euro din PNRR. Sindicatele pregătesc greva
FOTO: Arhivă
Publicat24 iun. 2026, 17:06
SursăRealitatea PLUS
Restanțele guvernării Bolojan ajung pe masa viitorului Executiv. România mai are la dispoziție doar două săptămâni pentru a modifica și adopta legea salarizării pentru a nu pierde banii din PNRR. Angajații din mai multe domenii-cheie susțin că noile grile generează pierderi uriașe. De exemplu, în sănătate veniturile scad cu mii de lei, iar profesorii pierd între 200 și 800 de lei, motiv pentru care sindicatele se pregătesc de grevă.
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