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Economie· 2 min citire

Legea salarizării, la sertar. România ar putea pierde 700 de milioane de euro din PNRR. Sindicatele pregătesc greva

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 17:06
SursăRealitatea PLUS

Restanțele guvernării Bolojan ajung pe masa viitorului Executiv. România mai are la dispoziție doar două săptămâni pentru a modifica și adopta legea salarizării pentru a nu pierde banii din PNRR. Angajații din mai multe domenii-cheie susțin că noile grile generează pierderi uriașe. De exemplu, în sănătate veniturile scad cu mii de lei, iar profesorii pierd între 200 și 800 de lei, motiv pentru care sindicatele se pregătesc de grevă.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, proiectul noii legi a salarizării unitare a fost modificat în urma consultărilor purtate în ultimele zile, însă schimbările operate nu sunt suficiente pentru a elimina toate dezechilibrele semnalate de organizațiile sindicale din educație și sănătate.

Sindicaliștii susțin că, în sistemul de învățământ, angajații ar urma să înregistreze diminuări ale veniturilor cuprinse între 200 și 600 de lei, în timp ce în sistemul sanitar pierderile estimate pentru personalul medical și auxiliar pot ajunge la câteva mii de lei.

În acest context, protestele ar putea continua. Profesorii au anunțat că vor ieși în stradă joi, iar începând de săptămâna viitoare este posibilă declanșarea unei greve generale în sistemul sanitar. Sindicatele din sănătate urmează să decidă în cursul acestei săptămâni dacă vor recurge la această formă de protest.

Sursele citate anterior susțin că Executivul își propune ca legea salarizării să fie adoptată până săptămâna viitoare, înainte ca Parlamentul să intre în vacanță. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 700 de milioane de euro aferente unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cu toate acestea, o parte dintre organizațiile sindicale solicită Guvernului amânarea adoptării actului normativ și renegocierea termenului de implementare cu Comisia Europeană, pentru a permite continuarea discuțiilor asupra prevederilor contestate.

Ministrul interimar al Muncii a declarat însă că noua lege a salarizării va fi asumată în Parlament de viitorul Guvern, menținând obiectivul încadrării în calendarul stabilit prin PNRR.

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