Comisia Europeană a concluzionat că România nu este pregătită să adopte moneda euro

Comisia Europeană a publicat marți Raportul de convergență pentru 2026, prin care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. Concluzia este clară: niciunul dintre cele cinci state analizate, România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, nu este pregătit să adopte euro în prezent.
Unde se blochează procesul
Evaluarea are la bază criteriile prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și vizează patru domenii: stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung.
Doar Cehia și Suedia îndeplinesc primele trei dintre aceste criterii. Punctul comun al tuturor celor cinci state rămâne însă același: niciuna nu participă la Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II), condiție obligatorie timp de cel puțin doi ani înainte de aderarea la zona euro.
Pe lângă criteriile economice, Comisia constată că legislația monetară națională din toate cele cinci state nu este pe deplin compatibilă cu normele Uniunii Economice și Monetare. Unele economii se confruntă totodată cu vulnerabilități macroeconomice și deficiențe în mediul de afaceri sau cadrul instituțional.
Românii, favorabili adoptării euro
Raportul este însoțit de un sondaj Eurobarometru care arată că 57% dintre cetățenii celor cinci state cred că moneda euro a avut un impact pozitiv acolo unde este folosită, iar 51% consideră că introducerea ei ar aduce beneficii propriei țări.
România se remarcă prin unul dintre cele mai ridicate niveluri de susținere: 65% dintre respondenți sunt favorabili adoptării euro, plasând țara pe locul al doilea, după Ungaria (80%). Suedia înregistrează 51%, iar Polonia și Cehia, 43%, respectiv 42%.
Ce urmează
Raportul de convergență este publicat la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru și constituie baza unei eventuale propuneri de adoptare a monedei unice. Documentul a fost publicat simultan cu raportul elaborat de Banca Centrală Europeană.
Toate statele membre UE, cu excepția Danemarcei, au obligația juridică de a adopta euro odată ce îndeplinesc criteriile de convergență.