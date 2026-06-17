75 de ani de la „Rusaliile negre”. Cum a trimis Gheorghiu-Dej zeci de mii de "chiaburi" în Bărăgan

Publicat 17 iun. 2026, 16:03 Actualizat 17 iun. 2026, 16:11

Se împlinesc 75 de ani de la deportările în Bărăgan, rămase în istorie sub titulatura de „Rusaliile negre”. Cercetătorii consideră că a fost unul dintre cele mai sinistre proiecte de epurare socială pe care le-a pus în practică regimul comunist condus de Gheorghiu-Dej și aflat la vremea respectivă sub controlul deplin al liderului sovietic Iosif Stalin. Zeci de mii de oameni, majoritatea țărani înstăriți, au fost ridicați noaptea de la domiciliu și trimiși cu trenurile în Bărăgan.

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