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Economie· 2 min citire

Industria farmaceutică avertizează: Europa riscă să piardă investiții dacă nu regândește finanțarea medicamentelor inovatoare

Medicamente

Medicamente

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 13:06

Europa trebuie să își reevalueze modul în care apreciază și finanțează medicamentele inovatoare, altfel riscă să piardă investiții importante în producție și cercetare clinică, a avertizat Stefan Oelrich, președintele Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA).

Într-un interviu acordat Reuters, Oelrich a subliniat că industria farmaceutică se confruntă cu o nouă provocare, în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump promovează o politică prin care prețurile unor medicamente din Statele Unite ar urma să fie corelate cu cele practicate în alte țări dezvoltate, inclusiv din Europa.

Potrivit reprezentantului EFPIA, această abordare ar putea afecta profitabilitatea companiilor farmaceutice pe piața americană, ceea ce ar determina producătorii să exercite presiuni asupra guvernelor europene pentru a accepta prețuri mai mari la noile tratamente.

Oelrich a indicat Germania drept un exemplu relevant pentru viitorul sectorului farmaceutic european, după ce autoritățile de la Berlin au propus recent măsuri de reducere a cheltuielilor din sănătate. Deși a apreciat dialogul cu factorii de decizie politici, acesta a avertizat că investițiile în cercetare, testare clinică și producție vor fi orientate către piețele care oferă condiții mai atractive.

„Este puțin probabil să efectuezi teste clinice într-un loc unde nu intenționezi să vinzi și să produci pe termen lung pe o piață unde nu există cerere”, a declarat Oelrich.

EFPIA susține de mai mult timp că industria farmaceutică europeană riscă să își piardă competitivitatea în fața Statelor Unite, Chinei și altor piețe emergente, dacă Uniunea Europeană nu adaptează cadrul legislativ și politicile de susținere a inovației din domeniu.

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