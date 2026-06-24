Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Volatilitate pe piețele din Asia: acțiunile fluctuează, petrolul continuă scăderea pe fondul incertitudinilor SUA-Iran

Acțiuni/ Profimedia

Acțiuni/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:09

Piețele bursiere asiatice au avut evoluții incerte miercuri, în timp ce prețurile petrolului au continuat să scadă și au rămas aproape de minimele ultimelor patru luni, pe fondul avertismentelor analiștilor privind o posibilă revenire a volatilității generate de evaluările ridicate din sectorul inteligenței artificiale și de perspectivele discuțiilor de pace dintre SUA și Iran.

Indicele MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific, excluzând Japonia (.MIAPJ0000PUS), era în creștere cu 0,4%, după oscilații între câștiguri și pierderi. Acțiunile din Coreea de Sud (.KS11), care au scăzut marți cu 10% - cea mai mare scădere zilnică din luna martie - au recuperat 3,5%, în timp ce indicele Nikkei din Japonia (.N225) a pierdut 0,4%, iar piața din Taiwan (.TWI) a scăzut cu 1,9%, relatează Reuters.

„Evoluția prețurilor de la nivelul piețelor în ultimele șapte ședințe de tranzacționare este îngrijorătoare, nu doar când scad, ci și când cresc”, a declarat Michael McCarthy, analist de piață la Moomoo Securities Australia.

„Când piețele se mișcă atât de rapid, în orice direcție, este un semn de instabilitate”, spune analistul.

Prețurile petrolului au scăzut miercuri cu peste 1%, continuând declinul din această săptămână și apropiindu-se de minimele ultimelor patru luni, pe fondul semnalelor că mai multe petroliere blocate în Golful Persic ar urma să părăsească Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, incertitudinile persistă în privința durabilității acordului dintre Statele Unite și Iran, după ce cele două părți au oferit explicații diferite privind termenii înțelegerii de pace, inclusiv aspecte esențiale precum inspecțiile nucleare și controlul Strâmtorii Ormuz.

Această diferență de interpretare între Washington și Teheran „ar putea deveni un motiv de îngrijorare în viitor”, a afirmat Yoshitaka Araya de la Monex Securities.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

burseAsiapetrolacord Iransua

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe