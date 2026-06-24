Volatilitate pe piețele din Asia: acțiunile fluctuează, petrolul continuă scăderea pe fondul incertitudinilor SUA-Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:09

Piețele bursiere asiatice au avut evoluții incerte miercuri, în timp ce prețurile petrolului au continuat să scadă și au rămas aproape de minimele ultimelor patru luni, pe fondul avertismentelor analiștilor privind o posibilă revenire a volatilității generate de evaluările ridicate din sectorul inteligenței artificiale și de perspectivele discuțiilor de pace dintre SUA și Iran.

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