Criza politică lovește bursa: toți indicii Bursei de Valori București au deschis pe roșu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:55

Bursa de Valori București (BVB) a debutat marți în teritoriu negativ, cu toți indicii principali înregistrând scăderi moderate în primele 45 de minute de tranzacționare. Rulajul total a atins 957,98 milioane de lei (182,87 milioane de euro).

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