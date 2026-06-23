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Economie· 1 min citire
România și alte 11 state UE cer fonduri suplimentare pentru tranziția către energia verde
Energie verde
Un grup de 12 state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Polonia, Bulgaria și Estonia, solicită consolidarea fondului european destinat sprijinirii tranziției energetice a statelor mai puțin dezvoltate, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.
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