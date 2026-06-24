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Economie· 1 min citire
Salariul minim crește la 4.325 lei brut de la 1 iulie 2026. Ce se schimbă pentru angajați
Bani
Salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei brut începând cu 1 iulie 2026, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146 din 2026.
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