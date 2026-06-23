România preia președinția Consiliului de Administrație al Center of Excellence in Finance

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:13

România a preluat președinția anuală rotativă a Consiliului de Administrație al Center of Excellence in Finance (CEF), în urma reuniunii desfășurate pe 22 iunie 2026 la Skopje, Macedonia de Nord. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, va conduce această funcție, preluând mandatul de la ministrul de Finanțe al Macedoniei de Nord, Gordana Dimitrieska-Kochoska.

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