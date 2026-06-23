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Economie· 1 min citire

România preia președinția Consiliului de Administrație al Center of Excellence in Finance

Mugur Isărescu

Mugur Isărescu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:13

România a preluat președinția anuală rotativă a Consiliului de Administrație al Center of Excellence in Finance (CEF), în urma reuniunii desfășurate pe 22 iunie 2026 la Skopje, Macedonia de Nord. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, va conduce această funcție, preluând mandatul de la ministrul de Finanțe al Macedoniei de Nord, Gordana Dimitrieska-Kochoska.

Președinția rotativă se acordă în ordinea alfabetică a denumirii statelor membre în limba engleză. Pentru Isărescu, acesta este al doilea mandat în fruntea Consiliului CEF, după cel din perioada 2020-2021. La reuniune, guvernatorul a fost reprezentat de prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea.

CEF este o organizație regională non-profit fondată în 2001 la Ljubljana, care susține formarea profesională în domeniul finanțelor publice și al băncilor centrale. Din 2013, funcționează ca organizație de drept internațional public. România este membră a CEF prin Banca Națională și Ministerul Finanțelor, iar următoarea reuniune anuală a Consiliului de Administrație va avea loc în iunie 2027, la București.

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