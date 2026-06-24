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Economie· 1 min citire
România produce mai multă energie verde și exportă mai mult în 2026
Energie
Publicat24 iun. 2026, 14:09
Actualizat24 iun. 2026, 14:17
România a început anul 2026 cu o transformare importantă în sectorul energetic, marcată de creșterea producției de energie electrică și de o pondere tot mai mare a surselor regenerabile în mixul energetic național. Datele publicate de Transelectrica pentru primul trimestru al anului arată că producția netă de energie electrică a crescut cu 9% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce consumul intern a rămas aproape constant.
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