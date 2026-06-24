Românii cu venituri din străinătate, vizați de ANAF. Ce trebuie să facă cei care nu le-au trecut în Declarația unică

Românii care au obținut venituri din străinătate în 2025 și nu le-au trecut în Declarația unică trebuie să își actualizeze situația fiscală. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că persoanele aflate în această situație trebuie fie să depună formularul 212, dacă nu au transmis până acum Declarația unică, fie să trimită o declarație rectificativă, dacă au depus deja documentul, dar fără veniturile obținute din alte state. Declarația poate fi transmisă prin Spațiul Privat Virtual, la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă.
Cine trebuie să depună formularul 212
ANAF precizează că obligația îi vizează pe contribuabilii care au realizat în 2025 venituri din străinătate pentru care există obligația declarării în România. Dacă aceste venituri nu au fost raportate până la termenul de 25 mai 2026, contribuabilii trebuie să transmită acum documentele necesare. În cazul celor care nu au depus deloc Declarația unică, soluția este completarea și transmiterea formularului 212. În cazul celor care au depus deja declarația, dar nu au inclus veniturile din străinătate, este nevoie de o declarație rectificativă.
Persoanele aflate în această situație vor primi notificări din partea ANAF. Înainte ca organul fiscal să stabilească eventualele obligații de plată, contribuabilii vor avea posibilitatea să își clarifice situația. Ei pot depune documente, explicații sau alte informații relevante, astfel încât datele din evidențele fiscale să fie corectate. Măsura vine după ce veniturile obținute în alte state nu au putut fi incluse automat în Declarația unică precompletată.
De ce nu au apărut automat veniturile din străinătate
ANAF explică faptul că informațiile privind veniturile obținute din alte state nu erau disponibile la momentul precompletării Declarației unice. Motivul este că administrațiile fiscale străine transmit aceste date după expirarea termenului de depunere din România. Din acest motiv, formularul 212 pus la dispoziția persoanelor fizice pentru veniturile din 2025 nu a putut include automat și aceste informații. Contribuabilii trebuie, așadar, să completeze sau să corecteze declarația, acolo unde este cazul.
Instituția a pus la dispoziția persoanelor fizice datele existente în evidența fiscală, prin precompletarea formularului 212. Totuși, aceste date au vizat doar informațiile pe care ANAF le avea deja la acel moment. Veniturile din străinătate au ajuns ulterior prin schimbul de informații cu alte administrații fiscale. De aceea, contribuabilii care știu că au avut astfel de venituri trebuie să verifice dacă le-au declarat corect.
Ce se întâmplă dacă veniturile nu sunt declarate
ANAF avertizează că, dacă obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Chiar și în această situație, contribuabilii mai au o soluție la dispoziție. După emiterea unei decizii de impunere, aceștia pot depune Declarația unică în termen de 60 de zile. Dacă fac acest lucru, decizia emisă anterior va fi anulată.
"În situaţia în care obligaţiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Chiar şi după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziţie 60 de zile pentru a depune Declaraţia unică, iar decizia emisă anterior va fi anulată", se precizează în comunicat.
Persoanele fizice care au realizat în 2025 venituri din străinătate pentru care Codul fiscal prevede obligația declarării în România trebuiau să depună Declarația unică până la 25 mai 2026 inclusiv. ANAF amintește că această obligație este prevăzută de articolul 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cei care nu au făcut acest lucru sau au depus declarația fără să includă veniturile externe trebuie să își corecteze acum situația.
Declarația poate fi transmisă online, prin Spațiul Privat Virtual, direct la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă. Pentru contribuabili, cel mai important pas este să verifice dacă veniturile obținute în străinătate au fost declarate în România, acolo unde legea cere acest lucru. Dacă lipsesc din Declarația unică, acestea trebuie adăugate prin formularul 212 sau printr-o declarație rectificativă.