Românii cu venituri din străinătate, vizați de ANAF. Ce trebuie să facă cei care nu le-au trecut în Declarația unică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:31

Românii care au obținut venituri din străinătate în 2025 și nu le-au trecut în Declarația unică trebuie să își actualizeze situația fiscală. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că persoanele aflate în această situație trebuie fie să depună formularul 212, dacă nu au transmis până acum Declarația unică, fie să trimită o declarație rectificativă, dacă au depus deja documentul, dar fără veniturile obținute din alte state. Declarația poate fi transmisă prin Spațiul Privat Virtual, la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă.

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