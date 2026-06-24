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Economie· 2 min citire
Se schimbă vârsta de pensionare de la 1 iulie. Cine sunt românii care vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Mână pensionari
De la 1 iulie, vârsta de pensionare crește pentru o parte dintre femeile din România. Nu este vorba despre o majorare generală, aplicată tuturor românilor, ci despre continuarea calendarului prin care vârsta de pensionare a femeilor este crescută treptat, potrivit Realitatea PLUS.
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