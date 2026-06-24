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Economie· 2 min citire

Se schimbă vârsta de pensionare de la 1 iulie. Cine sunt românii care vor munci mai mult înainte să iasă la pensie

Mână pensionari

Mână pensionari

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:41

De la 1 iulie, vârsta de pensionare crește pentru o parte dintre femeile din România. Nu este vorba despre o majorare generală, aplicată tuturor românilor, ci despre continuarea calendarului prin care vârsta de pensionare a femeilor este crescută treptat, potrivit Realitatea PLUS.

Schimbarea le vizează mai ales pe femeile născute după decembrie 1963. Pentru acestea, vârsta standard de pensionare crește cu o lună și ajunge la 62 de ani și 7 luni. În același timp, crește tot cu o lună și stagiul complet de cotizare, care ajunge la 33 de ani și 5 luni.

Cine este vizat de creșterea vârstei de pensionare

Femeile născute după decembrie 1963 sunt afectate direct

Noile modificări se aplică femeilor aflate în etapa actuală a calendarului de pensionare. De la 1 iulie, acestea vor ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu față de etapa anterioară. Totodată, și perioada completă de cotizare crește. Stagiul complet ajunge la 33 de ani și 5 luni, ceea ce înseamnă că femeile vizate trebuie să aibă o lună în plus de contribuții față de nivelul anterior.

Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare rămâne 65 de ani. Modificările anunțate de la 1 iulie nu aduc schimbări în cazul lor, ci privesc doar calendarul de majorare a vârstei de pensionare pentru femei. Acest proces face parte din egalizarea treptată a vârstei de pensionare între femei și bărbați. Calendarul va continua până în anul 2035, când vârsta de pensionare va ajunge la același nivel.

Calendarul de majorare continuă până în 2035

Creșterea de la 1 iulie este doar o etapă dintr-un proces mai lung. Vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească treptat, lună cu lună, în funcție de calendarul stabilit. Pentru femeile vizate acum, schimbarea înseamnă o lună în plus până la pensionare și o lună în plus la stagiul complet de cotizare. Astfel, vârsta standard ajunge la 62 de ani și 7 luni, iar stagiul complet de cotizare ajunge la 33 de ani și 5 luni.

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