Cifrele care îi sperie pe pensionari: câți bani au pierdut, de fapt, după guvernarea Bolojan

Publicat 24 iun. 2026, 14:16 Sursă Realitatea PLUS

Consumul s-a prăbușit, economia e în recesiune, iar pensionarii sunt cei mai afectați de măsurile de austeritate, este bilanțul guvernării Bolojan, potrivit Realitatea PLUS.

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