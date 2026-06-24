Cifrele care îi sperie pe pensionari: câți bani au pierdut, de fapt, după guvernarea Bolojan

Consumul s-a prăbușit, economia e în recesiune, iar pensionarii sunt cei mai afectați de măsurile de austeritate, este bilanțul guvernării Bolojan, potrivit Realitatea PLUS.
România are cea mai mare inflație din Europa, însă vârful va fi atins abia luna viitoare. Potrivit calculelor, din cauza scumpirilor, pensionarii pierd între 140 și aproape 500 de lei. De anul viitor, pensiile ar urma să fie indexate cu rata inflației, însă procentul nu este încă stabilit. Economiștii spun că majorarea ar trebui să fie de cel puțin 12% pentru a acoperi pierderile provocate de scumpiri.
Cât pierd pensionarii din cauza inflației de 10,9%
Puterea de cumpărare scade de la o lună la alta
O pensie de 1.500 de lei pierde, din cauza inflației de 10,9%, aproximativ 147 de lei din puterea de cumpărare. Pentru o pensie de 2.000 de lei, pierderea ajunge la 197 de lei, iar pentru una de 2.500 de lei, scăderea este de 246 de lei. În cazul unei pensii de 3.000 de lei, pierderea calculată este de 295 de lei. Pentru o pensie de 4.000 de lei, puterea de cumpărare scade cu 393 de lei.
Aceste sume nu înseamnă că pensia scade efectiv pe hârtie, ci că banii ajung să valoreze mai puțin în raport cu prețurile. Cu alte cuvinte, pensionarii primesc aceeași sumă, dar pot cumpăra mai puține produse și servicii. Cu cât pensia este mai mare, cu atât pierderea calculată în lei este mai ridicată. Efectul este resimțit însă puternic și de cei cu pensii mici, pentru că aceștia au deja un buget mult mai strâns.
Pensiile ar urma să fie indexate de anul viitor
De anul viitor, pensiile ar urma să fie indexate cu rata inflației, însă procentul final nu este încă stabilit. Formula luată în calcul include inflația, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie. Economiștii spun că majorarea ar trebui să fie de cel puțin 12% pentru a acoperi pierderile provocate de scumpiri. Această creștere ar avea rolul de a compensa pierderea puterii de cumpărare acumulată în această perioadă.
Cu cât ar trebui să crească pensiile din ianuarie
Estimarea pornește de la o majorare de 12%
Dacă pensiile ar crește cu 12%, o pensie de 1.500 de lei ar fi majorată cu 180 de lei. Pentru o pensie de 2.000 de lei, creșterea ar fi de 240 de lei, iar pentru o pensie de 2.500 de lei, majorarea ar ajunge la 300 de lei. În cazul unei pensii de 3.000 de lei, suma în plus ar fi de 360 de lei. Pentru o pensie de 4.000 de lei, majorarea estimată ar fi de 480 de lei.