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Economie· 1 min citire
Prețul pentru Grand Theft Auto VI, anunțat oficial. Precomenzile încep la miezul nopții
Grand Theft Auto VI
Rockstar Games a dezvăluit, în sfârșit, detaliile complete privind lansarea celui mai așteptat joc din industrie: Grand Theft Auto VI. Titlul va fi disponibil pe 19 noiembrie, la 13 ani după lansarea GTA V, iar precomenzile se deschid la miezul nopții.
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