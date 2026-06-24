Prețul pentru Grand Theft Auto VI, anunțat oficial. Precomenzile încep la miezul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:54

Rockstar Games a dezvăluit, în sfârșit, detaliile complete privind lansarea celui mai așteptat joc din industrie: Grand Theft Auto VI. Titlul va fi disponibil pe 19 noiembrie, la 13 ani după lansarea GTA V, iar precomenzile se deschid la miezul nopții.

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