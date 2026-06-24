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Economie· 1 min citire

Prețul pentru Grand Theft Auto VI, anunțat oficial. Precomenzile încep la miezul nopții

Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:54

Rockstar Games a dezvăluit, în sfârșit, detaliile complete privind lansarea celui mai așteptat joc din industrie: Grand Theft Auto VI. Titlul va fi disponibil pe 19 noiembrie, la 13 ani după lansarea GTA V, iar precomenzile se deschid la miezul nopții.

Varianta standard a jocului va costa 80 de dolari, în timp ce ediția Ultimate, care include mașini, haine și arme suplimentare, va fi disponibilă la 100 de dolari. Jocul este dezvoltat exclusiv pentru consolele PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Precomenzile încep în această noapte

Jucătorii pot alege între versiunea digitală și cea fizică, însă ambele presupun descărcarea online a conținutului. Copiile fizice vor fi livrate începând cu 12 noiembrie, oferind posibilitatea instalării în avans față de data oficială de lansare. Comenzile digitale vor include, ca bonus, o lună gratuită de abonament GTA Plus.

Așteptarea din jurul GTA VI este atât de mare, încât mulți alți producători de jocuri evită în mod deliberat să lanseze propriile titluri în apropierea acestei date, pentru a nu concura cu unul dintre cele mai anticipate evenimente din istoria industriei gaming.

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