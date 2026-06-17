20:50 - Seara dezvăluirilor la Culisele Statului Paralel. Interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală

Publicat 17 iun. 2026, 17:11 Sursă Realitate Plus

Seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS, interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală. De la 20.55 aflați cum pune gaj premierul demis resursele țării pentru a rămâne la palatul Victoria.

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