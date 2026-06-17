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20:50 - Seara dezvăluirilor la Culisele Statului Paralel. Interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 17:11
SursăRealitate Plus

Seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS, interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală. De la 20.55 aflați cum pune gaj premierul demis resursele țării pentru a rămâne la palatul Victoria.

Acuzații incendiare sunt făcute, cum sunt date gazele din Marea Neagră ungurilor pentru voturi.

Culisele jocului politic într-o ediție incendiară la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a aflat care este planul lui Bolojan pentru blocarea votului din parlament, alianțele subterane făcute în spatele ușilor închise.

Noul pol de putere din PNL, debarcarea lui Bolojan este iminentă, semnalul dat de Nicușor Dan, totul în exclusivitate. Informațiile care sunt preluate de alții, în premieră, într-o ediție incendiară Culisele Statului Paralel, de la 20.55, numai cu Anca Alexandrescu, la televiziunea poporului.

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