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20:50 - Seara dezvăluirilor la Culisele Statului Paralel. Interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Publicat17 iun. 2026, 17:11
SursăRealitate Plus
Seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS, interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală. De la 20.55 aflați cum pune gaj premierul demis resursele țării pentru a rămâne la palatul Victoria.
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