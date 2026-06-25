Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Motivul pentru care se scumpesc carburanții din România, deși petrolul se ieftinește

Carburanți

Carburanți

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 09:38
SursăRealitatea PLUS

Prețul carburanților vânduți în România crește în continuare, asta chiar dacă barilul de petrol se ieftinește de la o zi la alta. De vină pentru această situație paradoxală ar fi chiar o măsură guvernamentală, care în realitate ar fi trebuit să protejeze consumatorii.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că scumpirea recentă a carburanților în ciuda ieftinirii petrolului și a unui curs valutar stabil ar putea fi explicată de plafonarea adaosului comercial impusă de către guvern printr-o ordonanță de urgență.

Companiile își mențin prețurile ridicate pentru maximizarea profiturilor

Potrivit analistului, măsura prezentată inițial ca o protecție pentru consumatori poate transforma plafonul de adaos într-o referință de piață determinând companiile să mențină prețurile ridicate pentru a-și maximiza profiturile.

Chisăliță subliniază că nu există dovezi publice că majorarea de la 5 bani per litru operată de unele companii practic realizează acest lucru 100%.

Însă, în opinia sa, intervențiile administrative asupra pieței pot reduce concurența și întârzia ieftinirea carburanților, astfel încât costurile ascunse ale acestor măsuri să ajungă să fie suportate chiar de consumatori pe care autoritățile încearcă să îi protejeze.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

scumpirepretcarburantipetrolieftinire

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe