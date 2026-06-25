Motivul pentru care se scumpesc carburanții din România, deși petrolul se ieftinește

Publicat 25 iun. 2026, 09:38 Sursă Realitatea PLUS

Prețul carburanților vânduți în România crește în continuare, asta chiar dacă barilul de petrol se ieftinește de la o zi la alta. De vină pentru această situație paradoxală ar fi chiar o măsură guvernamentală, care în realitate ar fi trebuit să protejeze consumatorii.

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