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Social· 1 min citire
Motivul pentru care se scumpesc carburanții din România, deși petrolul se ieftinește
Carburanți
Publicat25 iun. 2026, 09:38
SursăRealitatea PLUS
Prețul carburanților vânduți în România crește în continuare, asta chiar dacă barilul de petrol se ieftinește de la o zi la alta. De vină pentru această situație paradoxală ar fi chiar o măsură guvernamentală, care în realitate ar fi trebuit să protejeze consumatorii.
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