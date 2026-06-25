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Social· 1 min citire
Accident cu cinci victime pe A1. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent
Accident A1
Impact violent, joi dimineață, între un autoturism și un microbuz pe autostrada A1, în județul Argeș. Cinci persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind transportate la spital.
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