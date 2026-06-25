Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Accident cu cinci victime pe A1. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent

Accident A1

Accident A1

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 07:59

Impact violent, joi dimineață, între un autoturism și un microbuz pe autostrada A1, în județul Argeș. Cinci persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind transportate la spital.

”În urmă cu puţin timp, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un microbuz, pe autostrada A1, sensul de mers Bucureşti–Piteşti, în zona pasarelei Oarja”, au transmis reprezentanții ISU Argeş.

Cinci persoane au fost rănite: trei femei cu vârste cuprinse între 26 şi 71 de ani, şi doi bărbaţi cu vârste de 24, respectiv 60 de ani.

”Patru dintre victime au fost preluate de echipajele SMURD şi transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale. Cea de-a cincea victimă, un bărbat, a refuzat transportul la spital”, au precizat reprezentanţii ISU.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident a1Argesmicrobuzranitispital

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe