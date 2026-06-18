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PROGNOZA METEO: Vreme caldă, dar capricioasă. Unde lovesc ploile și grindina, cum va fi în București și la munte

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat18 iun. 2026, 09:23
SursăRealitatea PLUS

Vremea se menține caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, însă după-amiaza aduce instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor atinge pragul de 31 de grade, dar nu scăpăm de averse, descărcări electrice și izolat grindină.

Codul galben al după-amiezii: Instabilitate în sud și centru

Deși ziua începe cu un cer variabil și atmosferă plăcută, a doua parte a zilei vine cu înnorări accentuate. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului și Transilvania se vor semnala local averse însoțite de descărcări electrice.

  • Precipitații: Izolat, cantitățile de apă vor depăși 5–15 l/mp.

  • Fenomene extreme: Vor fi condiții de grindină, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, dar și pe crestele montane.

  • Temperaturi: Maximele la nivel național vor pleca de la o valoare modestă de 22 de grade pe litoral și vor urca până la 31 de grade în sud-vestul Olteniei.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, regimul termic suferă o ușoară răcorire față de intervalul precedent, însă atmosfera rămâne perfectă pentru plimbări.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab până la moderat, fără mari șanse de precipitații. Mercurul din termometre va urca până la o maximă confortabilă de 27...28 de grade.

Vremea la munte: Soare și temperaturi neobișnuit de mari

La munte, veștile sunt excelente pentru drumeții. Vremea va fi în general frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată.

  • Zona Carpaților Meridionali și Munții Banatului: Se pot strânge temporar nori, însă șansele de ploaie sunt reduse.

  • Restul masivelor: Cerul va fi mai mult senin.

  • Vânt & Temperaturi: Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi de-a dreptul generoase, ajungând până la 20 de grade.

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