PROGNOZA METEO: Vreme caldă, dar capricioasă. Unde lovesc ploile și grindina, cum va fi în București și la munte

Publicat 18 iun. 2026, 09:23 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se menține caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, însă după-amiaza aduce instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor atinge pragul de 31 de grade, dar nu scăpăm de averse, descărcări electrice și izolat grindină.

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