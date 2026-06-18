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Actual· 2 min citire
PROGNOZA METEO: Vreme caldă, dar capricioasă. Unde lovesc ploile și grindina, cum va fi în București și la munte
Foto/Arhivă
Publicat18 iun. 2026, 09:23
SursăRealitatea PLUS
Vremea se menține caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, însă după-amiaza aduce instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor atinge pragul de 31 de grade, dar nu scăpăm de averse, descărcări electrice și izolat grindină.
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