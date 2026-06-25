Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Sudul Capitalei va fi conectat direct la Autostrada A0 prin două noi drumuri radiale: anunțul Primăriei

Drum radial/ Facebook

Drum radial/ Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:52

Primăria Municipiului București a anunțat semnarea contractelor pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare dezvoltării a două dintre viitoarele artere rutiere strategice din sudul orașului: Drumul Radial 9 - „Sud Express” și Drumul Radial 10 - „Măgurele Expres”. Proiectele vizează îmbunătățirea conectivității între zonele rezidențiale și industriale din sudul Capitalei și Autostrada Autostrada A0.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook, cele două drumuri vor funcționa ca axe radiale menite să preia o parte din traficul de tranzit și să îl direcționeze în afara orașului, prin legătura cu inelul de centură și autostrada de centură A0.

Drumul Radial 9 - „Sud Express”

Acest traseu va asigura conexiunea dintre zona Vidra și rețeaua rutieră majoră a Capitalei, cu legături spre Șoseaua Berceni și Bulevardul Metalurgiei, continuând către DNCB (Centura București) și Autostrada A0. Proiectul include și noi conexiuni rutiere în zonele adiacente, acolo unde infrastructura existentă necesită completări.

Drumul Radial 10 - „Măgurele Expres”

Al doilea proiect va lega zona Măgurele – inclusiv platforma industrială – de rețeaua de centură și de sud-vestul Capitalei. Traseul va asigura conexiuni cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București–Măgurele, urmând să se racordeze la A0 și la Centura Capitalei.

Obiectiv: reducerea traficului urban prin conexiunea directă la A0

Autoritățile locale și partenerii instituționali, inclusiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București și CNAIR, lucrează la integrarea acestor proiecte în Programul de Transport 2021–2027. Studiile de fezabilitate sunt deja realizate, iar PUZ-urile urmează să fie finalizate anul viitor, ceea ce ar permite demararea lucrărilor începând cu 2028.

În total, planul metropolitan prevede dezvoltarea a zece drumuri radiale care vor lega principalele bulevarde ale Bucureștiului și zonele periurbane de Autostrada A0, cu scopul de a fluidiza traficul și de a reduce presiunea asupra arterelor urbane existente.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

capitalaautostrada A0Drumuri Radialeprimaria capitaleireducere trafic

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe