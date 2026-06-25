Sudul Capitalei va fi conectat direct la Autostrada A0 prin două noi drumuri radiale: anunțul Primăriei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:52

Primăria Municipiului București a anunțat semnarea contractelor pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare dezvoltării a două dintre viitoarele artere rutiere strategice din sudul orașului: Drumul Radial 9 - „Sud Express” și Drumul Radial 10 - „Măgurele Expres”. Proiectele vizează îmbunătățirea conectivității între zonele rezidențiale și industriale din sudul Capitalei și Autostrada Autostrada A0.

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