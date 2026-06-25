Plătești o singură dată pe an și parchezi aproape oriunde în Sectorul 4. Noua taxă anunțată de primărie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:20

Șoferii care folosesc frecvent locurile de parcare publică din Sectorul 4 au la dispoziție o nouă opțiune de plată. Autoritatea locală a anunțat introducerea unui tarif anual care oferă acces extins la parcările stradale aflate în administrarea sectorului.

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