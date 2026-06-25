Plătești o singură dată pe an și parchezi aproape oriunde în Sectorul 4. Noua taxă anunțată de primărie

Șoferii care folosesc frecvent locurile de parcare publică din Sectorul 4 au la dispoziție o nouă opțiune de plată. Autoritatea locală a anunțat introducerea unui tarif anual care oferă acces extins la parcările stradale aflate în administrarea sectorului.
Potrivit informațiilor transmise de Primăria Sectorului 4, valoarea acestui abonament anual este de 593 de lei și le permite utilizatorilor să folosească toate parcările publice din zona verde.
Acces în toate parcările din zona verde
Noua facilitate este destinată celor care doresc să evite plata repetată a tarifelor orare, zilnice sau lunare. Odată achitată taxa anuală, conducătorii auto pot utiliza parcările publice stradale încadrate în zona verde.
Există însă și o excepție. În cadrul acestui sistem nu sunt incluse parcările care funcționează cu bariere ori alte mecanisme de control și restricționare a accesului.
Reprezentanții administrației locale au făcut anunțul miercuri, prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, unde au prezentat și condițiile de utilizare ale noului tarif.
Program special pentru parcările din zona roșie
Pe lângă accesul oferit în zona verde, Primăria Sectorului 4 a precizat că deținătorii acestui tarif anual pot utiliza locurile de parcare din zona roșie într-un anumit interval orar.
Astfel, parcările încadrate în această categorie pot fi folosite între orele 20:00 și 08:00.
Măsura vine ca o completare a noului sistem și oferă șoferilor posibilitatea de a beneficia de mai multe opțiuni de staționare pe timpul serii și al nopții.
Cum poate fi obținut abonamentul anual
Persoanele interesate să achite tariful anual trebuie să depună o solicitare online prin intermediul platformei Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.
Procedura se realizează prin accesarea secțiunii „Solicitare – Tarif anual parcare publică stradală” de pe site-ul instituției.
Autoritățile subliniază că acest tarif poate fi achitat de orice persoană, fără a exista condiții legate de domiciliu. De asemenea, accesul la această facilitate nu depinde de existența unui loc de parcare de reședință.
Cu alte cuvinte, atât locuitorii Sectorului 4, cât și persoanele care au domiciliul în alte zone ale Capitalei sau în alte localități pot beneficia de noul abonament anual.
Potrivit reprezentanților Primăriei Sectorului 4, noul tarif anual este gândit ca „o alternativă practică” pentru șoferii care folosesc constant parcările publice stradale.
Prin introducerea acestei opțiuni, administrația locală oferă o variantă care poate înlocui abonamentele lunare, plata zilnică sau sistemul de taxare la oră, eliminând necesitatea efectuării unor plăți repetate pe parcursul anului.