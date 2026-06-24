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Furtunile au făcut prăpăd în 10 județe din țară. IGSU: Un spital a rămas fără curent electric- FOTO

FOTO: IGSU

FOTO: IGSU

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 22:51
Actualizat24 iun. 2026, 22:56

Pompierii au intervenit miercuri în 12 localități din 10 județe din țară afectate de furtunile puternice. În comuna Vidra, județul Vrancea, trei copaci doborâți de vânt au căzut peste un stâlp de electricitate aflat în curtea unui spital, provocând întreruperea alimentării cu energie electrică. Pentru asigurarea funcționării unității medicale, la fața locului a fost adus un generator.

Judeţele Alba, Bihor, Buzău, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Ilfov, Prahova şi Vrancea au fost afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice.

"Astăzi, în intervalul orar 08:00 - 21:00, pompierii salvatori au intervenit în sprijinul autorităţilor şi comunităţilor locale, pentru evacuarea apei din 8 case, 13 curţi, 22 beciuri/subsoluri, 1 anexă, de pe 3 străzi, precum şi pentru degajarea a 2 stâlpi şi 6 copaci prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate 3 autoturisme. De asemenea, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulaţia rutieră s-a desfăşurat cu dificultate pe un drum naţional (DN7C/AB)", a transmis IGSU.

Potrivit reprezentanților instituției, o situaţie deosebită s-a înregistrat în localitatea Vidra din judeţul Vrancea, unde 3 copaci s-au prăbuşit peste un stâlp de electricitate, în curtea unui spital, fiind afectată alimentarea cu energie electrică.

"Până la remedierea situaţiei, alimentarea este asigurată cu ajutorul unui generator electric. Cei 17 pacienţi internaţi în spital nu au fost afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică şi nu s-a impus relocarea acestora", au mai spus cei de la IGSU.

Mai multe judeţe s-au aflat, miercuri, sub avertizări cod galben sau cod portocaliu de furtuni.

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