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Furtunile au făcut prăpăd în 10 județe din țară. IGSU: Un spital a rămas fără curent electric- FOTO
FOTO: IGSU
Publicat24 iun. 2026, 22:51
Actualizat24 iun. 2026, 22:56
Pompierii au intervenit miercuri în 12 localități din 10 județe din țară afectate de furtunile puternice. În comuna Vidra, județul Vrancea, trei copaci doborâți de vânt au căzut peste un stâlp de electricitate aflat în curtea unui spital, provocând întreruperea alimentării cu energie electrică. Pentru asigurarea funcționării unității medicale, la fața locului a fost adus un generator.
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