Se schimbă banii în UE. Decizia care transformă felul în care românii plătesc în vacanțe și în străinătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:38

Uniunea Europeană se apropie de unul dintre cele mai ambițioase proiecte financiare din ultimii ani. Parlamentul European a făcut un nou pas către introducerea euro digital, o versiune electronică a monedei europene care ar urma să funcționeze în paralel cu bancnotele și monedele aflate deja în circulație.

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