Se schimbă banii în UE. Decizia care transformă felul în care românii plătesc în vacanțe și în străinătate

Uniunea Europeană se apropie de unul dintre cele mai ambițioase proiecte financiare din ultimii ani. Parlamentul European a făcut un nou pas către introducerea euro digital, o versiune electronică a monedei europene care ar urma să funcționeze în paralel cu bancnotele și monedele aflate deja în circulație.
Deși conceptul a stârnit numeroase discuții și interpretări, oficialii europeni insistă că nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un instrument destinat investițiilor. Euro digital ar reprezenta o formă modernă de bani publici, emisă direct de Banca Centrală Europeană și concepută pentru plățile de zi cu zi.
Parlamentul European a făcut un pas important
Proiectul a avansat după ce Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European și-a exprimat susținerea pentru cadrul legislativ necesar introducerii euro digital.
Procesul este însă departe de final. Următoarea etapă presupune validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, după care vor începe negocierile finale cu statele membre ale Uniunii, care și-au formulat deja propriile poziții în privința proiectului.
În prezent, euro digital nu există încă în circulație. Banca Centrală Europeană estimează că o primă lansare ar putea avea loc în anul 2029, însă numai dacă legislația europeană necesară va fi aprobată în cursul acestui an.
Înaintea unei implementări la scară largă, autoritățile intenționează să desfășoare un program-pilot de 12 luni, care ar urma să înceapă în a doua jumătate a anului 2027.
Cum ar funcționa noua formă de bani
În esență, euro digital ar reprezenta echivalentul electronic al numerarului. Valoarea sa ar fi identică cu cea a monedei fizice, astfel încât un euro digital ar avea exact aceeași valoare ca un euro sub formă de bancnotă sau monedă.
Spre deosebire de activele digitale speculative, euro digital nu ar avea fluctuații de preț și nu ar putea fi utilizat ca instrument de investiție. De asemenea, proiectul prevede că sumele păstrate în portofelele digitale nu vor genera dobândă.
Pentru utilizarea sa, cetățenii ar putea deschide un portofel digital prin intermediul unei bănci, al unui oficiu poștal sau printr-un furnizor autorizat de servicii de plată.
Tranzacțiile ar putea fi realizate atât cu telefonul mobil, cât și prin intermediul unui card, fiind acceptate în magazine, pe internet sau pentru transferuri directe între persoane.
Un detaliu care îl apropie de numerar
Una dintre caracteristicile considerate esențiale de către autoritățile europene este posibilitatea efectuării plăților offline.
Practic, utilizatorii ar putea folosi euro digital chiar și în lipsa unei conexiuni la internet sau a semnalului telefonic. Această funcționalitate este gândită pentru a reproduce cât mai fidel experiența folosirii banilor cash.
Pentru mulți europeni, acesta este unul dintre cele mai importante argumente în favoarea proiectului, deoarece oferă continuitate în efectuarea plăților chiar și în situații în care infrastructurile digitale sunt indisponibile temporar.
De ce insistă Uniunea Europeană asupra acestui proiect
Dincolo de confortul oferit utilizatorilor, autoritățile europene văd euro digital ca pe un instrument strategic.
Instituțiile europene atrag atenția că o mare parte a plăților electronice efectuate în prezent depind de infrastructuri și sisteme aflate în afara Uniunii Europene. Potrivit datelor prezentate de Bruxelles, 13 dintre cele 20 de state care folosesc moneda euro se bazează pe scheme internaționale pentru plățile cu cardul.
Prin introducerea unei infrastructuri europene proprii, Uniunea urmărește să reducă această dependență și să își consolideze autonomia financiară.
Pentru Comisia Europeană și pentru Banca Centrală Europeană, sistemele de plată sunt considerate infrastructuri strategice, la fel de importante precum rețelele energetice, transporturile sau comunicațiile.
Ce impact ar putea avea asupra românilor
Deși România nu a adoptat încă moneda euro, proiectul poate avea consecințe directe pentru cetățenii români.
Persoanele care călătoresc frecvent în statele din zona euro, cei care lucrează în aceste țări sau desfășoară activități comerciale acolo ar putea beneficia de noul sistem.
În varianta aflată acum în discuție, turiștii și vizitatorii proveniți din afara zonei euro ar putea avea acces la euro digital.
Mai mult, băncile și furnizorii de servicii de plată din statele membre ale Uniunii care nu folosesc încă moneda euro ar putea distribui serviciul, în condițiile și limitele stabilite la nivel european.
Pentru români, acest lucru s-ar putea traduce prin plăți mai simple în timpul călătoriilor, transferuri de bani mai rapide în țările din zona euro și o alternativă suplimentară la cardurile bancare tradiționale.
Îngrijorările privind confidențialitatea și viitorul numerarului
Introducerea euro digital a generat și numeroase întrebări legate de protecția datelor personale și de viitorul banilor cash.
Pentru a răspunde acestor preocupări, Parlamentul European susține că noua monedă digitală trebuie să includă garanții solide privind confidențialitatea utilizatorilor.
În cazul plăților offline, informațiile despre tranzacție ar urma să fie disponibile exclusiv pentru persoana care efectuează plata și pentru beneficiarul acesteia. Potrivit proiectului, Banca Centrală Europeană nu ar avea acces la datele de identificare ale utilizatorilor.
În paralel, sunt prevăzute limite privind suma de bani care poate fi păstrată în euro digital. Scopul acestei măsuri este prevenirea retragerilor masive de fonduri din depozitele bancare clasice.
Numerarul nu va dispărea
Una dintre cele mai frecvente temeri exprimate în dezbaterea publică este posibilitatea ca euro digital să înlocuiască treptat bancnotele și monedele.
Documentele discutate la Bruxelles indică însă o altă direcție. Euro digital este conceput pentru a completa numerarul, nu pentru a-l elimina.
Mai mult, pachetul legislativ analizat în prezent include și măsuri separate care urmăresc protejarea accesului la bani cash și garantarea dreptului cetățenilor de a efectua plăți cu bancnote și monede.
Chiar dacă introducerea noii forme de bani nu este iminentă, instituțiile europene transmit un semnal clar privind direcția în care se îndreaptă sistemul financiar european. Prin euro digital, Uniunea Europeană încearcă să construiască o infrastructură de plăți adaptată erei digitale, într-un context în care independența financiară și controlul asupra sistemelor de plată devin tot mai importante.