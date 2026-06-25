Dorian Popa a ieșit să muncească la spații verzi, conform deciziei instanței. „Am fost prost, acum plătesc!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:54

Dorian Popa se află într-o etapă a procesului judiciar în care trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de instanță, după sancțiunea primită în urma unui incident rutier în care a fost depistat la volan sub influența unor substanțe interzise. Artistul a început demersurile pentru îndeplinirea măsurilor dispuse, inclusiv activitatea de muncă în folosul comunității.

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