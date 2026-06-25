Dorian Popa a ieșit să muncească la spații verzi, conform deciziei instanței. „Am fost prost, acum plătesc!”

Dorian Popa se află într-o etapă a procesului judiciar în care trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de instanță, după sancțiunea primită în urma unui incident rutier în care a fost depistat la volan sub influența unor substanțe interzise. Artistul a început demersurile pentru îndeplinirea măsurilor dispuse, inclusiv activitatea de muncă în folosul comunității.
Pe lângă obligațiile de prezentare periodică la serviciile de probațiune, acesta trebuie să furnizeze documente legate de situația sa personală și profesională, precum acte de domiciliu, studii și surse de venit. Acestea sunt necesare pentru actualizarea dosarului de supraveghere și verificarea respectării condițiilor impuse de instanță.
Activități de igienizare în zona Domnești
O parte importantă a măsurilor dispuse o reprezintă munca în folosul comunității, care urmează să fie desfășurată în special în zona localității Domnești. Activitățile includ intervenții de igienizare urbană și acțiuni de salubrizare în spațiile publice.
Printre sarcinile stabilite se numără colectarea deșeurilor din parcuri, strângerea frunzelor și a resturilor vegetale, curățarea locurilor de joacă pentru copii, dar și activități de igienizare în zonele din apropierea cursurilor de apă.
Aceste tipuri de activități sunt, în mod obișnuit, incluse în programele de muncă în folosul comunității, având rolul de a contribui la întreținerea spațiilor publice și la îmbunătățirea mediului urban.
Primele declarații ale artistului
Dorian Popa a transmis că a finalizat una dintre vizitele la probațiune și că urmează să înceapă efectiv activitatea în teren.
„Vizita numărul 2 la probațiune s-a încheiat și oficial voi începe munca în folosul comunității, fraților! Ce credeți? Strâns de frunze, strâns de gunoaie din parcuri, din locurile de joacă pentru copii, de pe albia râurilor din Domnești. Începem procesul «curățenia generală din Domnești»”, a declarat artistul.
Reguli stricte în perioada de supraveghere
Procedura de supraveghere impune respectarea unor condiții clare, iar nerespectarea acestora poate atrage consecințe suplimentare. Printre obligațiile stabilite se numără participarea la întâlnirile programate și prezentarea documentelor solicitate de autorități.
Aceste măsuri fac parte din regimul sancțiunilor neprivative de libertate și au ca obiectiv monitorizarea respectării hotărârii judecătorești, precum și reintegrarea socială a persoanei vizate.
Mesaj despre asumarea greșelilor
Artistul a vorbit și despre modul în care privește situația în care se află, afirmând că își asumă consecințele deciziei instanței. El a explicat că și-a pregătit inclusiv articole vestimentare speciale pentru activitatea din cadrul muncii în folosul comunității, cu mesaje personalizate.
„Nu vă ascundeți de greșelile voastre și asumați-vi-le. Știi ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității. Textul mi l-am gândit eu: «Am fost prost, acum plătesc!». Grafica a făcut-o Octav al nostru de la design. Vreau să transmit un mesaj. Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc, să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, a declarat Dorian Popa într-un podcast.
Declarație despre regret și consecințe
După decizia instanței, Dorian Popa a transmis că regretă situația în care a ajuns și că își asumă consecințele legale.
„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a spus artistul.