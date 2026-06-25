Cum să te protejezi de caniculă. Sfaturile transmise de IGSU pentru zilele cu temperaturi extreme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:05

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, joi, o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor de cod galben și portocaliu de caniculă emise de meteorologi pentru zilele de joi și vineri, când temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius în unele regiuni.

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