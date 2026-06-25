ANM anunță Cod galben și Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile pot ajunge până la 39 de grade - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:14

România intră într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate. Meteorologii anunță un val de căldură care se va extinde în toate regiunile țării, în intervalul 25 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00. Vremea va deveni tot mai fierbinte de la o zi la alta, iar disconfortul termic va fi tot mai greu de suportat. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în a doua parte a intervalului, mai ales în Câmpia de Vest.

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