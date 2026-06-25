ANM anunță Cod galben și Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile pot ajunge până la 39 de grade - HARTA

România intră într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate. Meteorologii anunță un val de căldură care se va extinde în toate regiunile țării, în intervalul 25 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00. Vremea va deveni tot mai fierbinte de la o zi la alta, iar disconfortul termic va fi tot mai greu de suportat. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în a doua parte a intervalului, mai ales în Câmpia de Vest.
Potrivit ANM, vineri, 26 iunie, va fi caniculă în vestul și nord-vestul țării. Sâmbătă, 27 iunie, căldura puternică va ajunge și în centrul și sudul României. Duminică, 28 iunie, canicula va cuprinde toată țara. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 30 și 39 de grade.
Când va fi cel mai greu de suportat căldura
Disconfortul termic va crește treptat. Asta înseamnă că temperatura din aer, împreună cu umezeala, va face căldura să se simtă mai apăsător. Indicele temperatură-umezeală, numit ITU, va ajunge și va depăși pragul critic de 80 de unități. La început, acest lucru se va întâmpla mai ales în zonele de câmpie, apoi și în zonele de deal.
Nopțile vor deveni și ele foarte calde în unele zone. Meteorologii anunță nopți tropicale de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni. Temperaturile minime vor fi cuprinse, la nivel național, între 14 și 25 de grade. Valul de căldură va continua și în primele zile ale lunii iulie.
Cod galben joi, 25 iunie
Joi, 25 iunie, între orele 12:00 și 21:00, este Cod galben de căldură în cea mai mare parte a țării. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și sudul și estul Moldovei. În aceste zone vor fi temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această dată. Maximele vor fi între 30 și 35 de grade.
Cele mai mari valori vor fi în vestul și nord-vestul țării. Acolo, pe arii restrânse, va fi caniculă. În zonele de câmpie, căldura se va simți mai puternic din cauza disconfortului termic. ITU va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Cod galben vineri, 26 iunie
Vineri, 26 iunie, între orele 12:00 și 21:00, valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și pe alocuri în Transilvania vor fi temperaturi ridicate pentru această perioadă. Maximele vor fi, în general, între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal.
În aceste zone, aerul va fi greu de suportat, mai ales la orele prânzului și după-amiaza. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Practic, corpul va resimți căldura mai puternic decât arată simplu termometrul. De aceea, ziua de vineri va fi una apăsătoare în multe zone ale țării.
Cod portocaliu în 11 județe
Tot vineri, 26 iunie, între orele 12:00 și 21:00, va fi Cod portocaliu de caniculă în 11 județe. Este vorba despre Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș. În aceste județe, temperaturile vor fi foarte ridicate pentru această perioadă. Local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat.
Maximele vor ajunge între 33 și 37 de grade. Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în Câmpia de Vest. În aceste zone, căldura va fi mai puternică decât în restul țării.