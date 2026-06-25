Amenzi uriașe pentru hrănirea porumbeilor în Capitală. Noile sancțiuni votate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:56

Consiliul Local al Sectorului 2 din București a adoptat miercuri un proiect de hotărâre prin care cresc sancțiunile pentru o serie de contravenții pe domeniul public, printre care și hrănirea porumbeilor și a altor păsări în spațiile publice. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri.

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