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Social· 2 min citire
Amenzi uriașe pentru hrănirea porumbeilor în Capitală. Noile sancțiuni votate
Porumbei
Consiliul Local al Sectorului 2 din București a adoptat miercuri un proiect de hotărâre prin care cresc sancțiunile pentru o serie de contravenții pe domeniul public, printre care și hrănirea porumbeilor și a altor păsări în spațiile publice. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri.
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