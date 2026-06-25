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Amenzi uriașe pentru hrănirea porumbeilor în Capitală. Noile sancțiuni votate

Porumbei

Porumbei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:56

Consiliul Local al Sectorului 2 din București a adoptat miercuri un proiect de hotărâre prin care cresc sancțiunile pentru o serie de contravenții pe domeniul public, printre care și hrănirea porumbeilor și a altor păsări în spațiile publice. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri.

Noile reguli vor intra în vigoare la 30 de zile după aducerea lor la cunoștința publicului și fac parte dintr-un demers mai amplu de actualizare a sistemului de amenzi aplicabil pe raza sectorului, inițiat la solicitarea Poliției Locale.

Ce riscă cei care hrănesc păsările în public

Persoanele fizice surprinse că amplasează recipiente cu hrană sau aruncă mâncare pe străzi, trotuare, în parcuri, pe pervazuri, jardiniere ori aparate de aer condiționat vor putea fi amendate cu sume cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. Persoanele juridice riscă amenzi între 2.000 și 5.000 de lei.

Pe lângă amendă, contravenienții pot fi obligați să îndepărteze recipientele cu hrană și să efectueze lucrări de salubrizare și igienizare a zonei afectate. Autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru combaterea problemelor de igienă generate de hrănirea necontrolată a păsărilor în spațiile publice.

Amenzi duble pentru nerespectarea sancțiunilor

Proiectul introduce și sancțiuni suplimentare pentru cei care nu se conformează obligațiilor stabilite prin procesul-verbal de contravenție. Dacă măsurile impuse nu sunt îndeplinite în termenul stabilit, contravenientul poate primi o nouă amendă al cărei cuantum maxim poate ajunge la dublul sancțiunii inițiale, astfel că valoarea totală a sancțiunilor poate depăși 10.000 de lei.

Cartierele vizate din Sectorul 2

Sectorul 2 se întinde din zona centrală a Bucureștiului până în partea de nord-est a orașului, incluzând cartiere precum Colentina, Tei, Floreasca, Obor, Iancului, Pantelimon, Fundeni, Baicului, Andronache, Ștefan cel Mare, Vatra Luminoasă, Pipera, Moșilor, Foișorul de Foc, Bucur Obor, Ferdinand și Lacul Tei.

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