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Social· 2 min citire
Circulație oprită pe Podul Prieteniei sâmbătă: care este motivul și cât vor dura restricțiile
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
CNAIR a anunțat joi că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis sâmbătă, 27 iunie, pentru desfășurarea unui eveniment nautic și aviatic în premieră pe Dunăre.
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