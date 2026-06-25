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Social· 2 min citire
Transportul public, blocat la Alba Iulia: primăria este executată silit de firma de transport. Suma datorată
STP Alba Iulia/ Foto: Facebook
Este criză în transportul public din Alba Iulia, după ce primăria a fost executată silit pentru neplata unor datorii de peste 13 milioane de lei. Executorul judecătoresc a iniţiat procedurile în vederea blocării conturilor instituţiei.
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