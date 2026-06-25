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Transportul public, blocat la Alba Iulia: primăria este executată silit de firma de transport. Suma datorată

STP Alba Iulia/ Foto: Facebook

STP Alba Iulia/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:11

Este criză în transportul public din Alba Iulia, după ce primăria a fost executată silit pentru neplata unor datorii de peste 13 milioane de lei. Executorul judecătoresc a iniţiat procedurile în vederea blocării conturilor instituţiei.

Judecătoria Alba Iulia a încuviinţat executarea silită, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 lei, reprezentând facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competenţă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanţelor cu indicele de inflaţie, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi, până la data plăţii efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenţei flecarei facturi, până la data plăţii efective, precum şi a cheltuielilor de executare, scrie ziarulunirea.ro.

Conform sursei citate, doi executori judecătoreşti s-au prezentat, joi, la sediul instituţiei cu decizia instanţei. 

Decizia vine în condițiile în care municipalitatea datorează peste 13 milioane de lei firmei de transport public local Societatea de Transport Public SA Alba Iulia (STP). Din aceatsă cauză, STP a întrerupt furnizarea serviciilor de transport public.

”Şoferii noştri nu au mai dorit să meargă la serviciu câtă vreme nu îşi primesc salariile. În această situaţie, am formulat o cerere de executare silită şi am solicitat sprijinul executoritlor judecătoreşti, pe cale legală, şi iată-ne aici, şi domnul primar ne ţine aici şi ne spune să mai aşteptăm”, a declarat avocatul societăţii firmei de transport STP.

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