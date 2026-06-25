România achiziționează sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD în valoare de peste 2 miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 13:16

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a semnat contractul pentru achiziția primelor sisteme antiaeriene de proximitate SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene moderne, inclusiv drone, rachete de mici dimensiuni și aeronave la joasă altitudine.

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