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România achiziționează sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD în valoare de peste 2 miliarde de euro
Armata Română
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a semnat contractul pentru achiziția primelor sisteme antiaeriene de proximitate SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene moderne, inclusiv drone, rachete de mici dimensiuni și aeronave la joasă altitudine.
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