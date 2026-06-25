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România achiziționează sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD în valoare de peste 2 miliarde de euro

Armata Română

Armata Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 13:16

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a semnat contractul pentru achiziția primelor sisteme antiaeriene de proximitate SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene moderne, inclusiv drone, rachete de mici dimensiuni și aeronave la joasă altitudine.

Radu Miruta a precizat că programele de înzestrare ale Armatei Române au intrat într-o fază accelerată de modernizare. „Contracte așteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacitățile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate”, a transmis acesta.

Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care vor fi achiziționate în total:

  • Șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD

  • Un sistem de instruire și învățământ

  • Un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD

  • Șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție și sprijin logistic

Valoarea totală a achiziției se ridică la 10,33 miliarde de lei (aproximativ 2,038 miliarde de euro), fără TVA.

Ce este sistemul SHORAD/VSHORAD

„Un sistem SHORAD/VSHORAD este un „scut” de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată.

Practic acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube.

Este necesar pentru că astăzi amenințările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci și de la drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine - ținte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanțe mai mari.”, a transmis Radu Miruță.

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