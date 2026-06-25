Emil Boc interzice steagul și imnul Rusiei la o importantă competiție sportivă din Cluj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 15:04

Cluj-Napoca se pregătește să găzduiască, în perioada 26-28 iunie 2026, Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, însă evenimentul sportiv este deja în centrul unei controverse după anunțul făcut de primarul Emil Boc.

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