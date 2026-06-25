Emil Boc interzice steagul și imnul Rusiei la o importantă competiție sportivă din Cluj

Cluj-Napoca se pregătește să găzduiască, în perioada 26-28 iunie 2026, Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, însă evenimentul sportiv este deja în centrul unei controverse după anunțul făcut de primarul Emil Boc.
Edilul a transmis că simbolurile Federației Ruse nu vor putea fi afișate în cadrul competiției organizate la BT Arena, chiar dacă sportivii ruși au primit dreptul de a reveni în întrecerile internaționale sub statut neutru.
Anunț din partea primarului Clujului
Mesajul a fost publicat pe rețelele de socializare, unde Emil Boc a precizat că poziția administrației locale este una clară și că regula se aplică tuturor evenimentelor și instituțiilor aflate sub autoritatea municipalității.
„La Cluj nu se va intona imnul și nu va fi folosit steagul Rusiei”, a declarat primarul.
Potrivit acestuia, decizia reflectă poziția orașului față de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și nu va fi modificată în contextul competiției internaționale care începe în aceste zile.
Decizia vine după revenirea sportivilor ruși în competiții
Subiectul a reapărut în atenția publică după ce Federația Internațională de Gimnastică a decis să ridice restricțiile impuse sportivilor ruși în 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei din Ucraina.
Astfel, gimnaștii ruși au primit posibilitatea de a participa din nou la competițiile internaționale, însă sub drapel neutru și fără simbolurile oficiale ale statului rus.
Cu toate acestea, administrația din Cluj-Napoca susține că nici această formulă nu schimbă poziția adoptată de autoritățile locale.
Clujul își menține poziția pro-Ucraina
De la izbucnirea războiului, municipalitatea clujeană s-a remarcat prin mai multe inițiative de sprijin pentru Ucraina și pentru refugiații care au ajuns în România.
În acest context, interdicția privind folosirea simbolurilor rusești este văzută de administrația locală drept o continuare a politicii adoptate în ultimii ani.
Emil Boc a explicat că orașul nu dorește asocierea cu simbolurile statului care a declanșat conflictul militar.
„Nu putem accepta ca simbolurile unei țări care a început un război de agresiune să fie prezente în orașul nostru, indiferent de context. Poziția noastră este clară și nu se va schimba”, a afirmat Boc.
Reacții împărțite înaintea competiției
Anunțul primarului a generat reacții diferite în spațiul public. Mai multe organizații civice și reprezentanți ai comunității ucrainene din România au salutat măsura, considerând-o un gest de solidaritate față de victimele războiului.
Pe de altă parte, există și voci care atrag atenția asupra posibilelor implicații legate de regulamentele sportului internațional și de obligațiile organizatorilor în cadrul unor competiții de asemenea amploare.
Până în acest moment, Federația Internațională de Gimnastică nu a oferit o reacție oficială la poziția exprimată de primarul municipiului Cluj-Napoca.
Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică va reuni la BT Arena sportive din numeroase țări și va fi urmărită de milioane de telespectatori prin intermediul transmisiunilor internaționale.