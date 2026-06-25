Capitolul la care România bate marile puteri ale Europei. A urcat pe primul loc, lăsând în urmă Marea Britanie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:22

România reușește o performanță care contrazice multe dintre stereotipurile despre infrastructura din Europa de Est. Țara noastră a ajuns pe primul loc într-un clasament care măsoară calitatea conexiunilor fixe la internet, depășind state precum Marea Britanie, Suedia și Germania.

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