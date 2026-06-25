Capitolul la care România bate marile puteri ale Europei. A urcat pe primul loc, lăsând în urmă Marea Britanie

România reușește o performanță care contrazice multe dintre stereotipurile despre infrastructura din Europa de Est. Țara noastră a ajuns pe primul loc într-un clasament care măsoară calitatea conexiunilor fixe la internet, depășind state precum Marea Britanie, Suedia și Germania.
Rezultatul confirmă dezvoltarea accelerată a rețelelor de comunicații din ultimii ani și poziționează România în fruntea unui top realizat pe baza performanțelor reale înregistrate de utilizatori.
România, lider la calitatea internetului fix
Potrivit unei analize realizate pe baza datelor colectate de platforma nPerf, România a obținut cel mai mare punctaj dintre cele 20 de state incluse în studiu.
Scorul înregistrat de țara noastră este de 128.587 de puncte, suficient pentru a ocupa prima poziție și pentru a depăși unele dintre cele mai dezvoltate economii europene.
Pe locul secund se află Regatul Unit, cu 126.638 de puncte, în timp ce Suedia completează podiumul cu 126.415 puncte.
Germania și alte economii puternice rămân în urmă
Clasamentul continuă cu Norvegia, care a acumulat 123.768 de puncte, și Polonia, cu 116.784 de puncte.
Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii și un nume asociat frecvent cu tehnologia și infrastructura performantă, ocupă abia poziția a șasea, cu 112.635 de puncte.
La celălalt capăt al clasamentului se află Tunisia, care a înregistrat 60.427 de puncte.
Ce măsoară, de fapt, acest clasament
Rezultatele nu sunt stabilite exclusiv pe baza vitezei de descărcare sau încărcare a datelor. Analiza ia în calcul experiența reală a utilizatorilor și urmărește mai mulți indicatori importanți.
Printre criteriile evaluate se numără stabilitatea conexiunii, timpul de răspuns al rețelei și capacitatea infrastructurii de a susține activități care necesită transfer rapid și constant de date.
Practic, un scor ridicat se traduce prin videoconferințe mai stabile, streaming de conținut la rezoluție 4K fără întreruperi, descărcări rapide și o experiență mai fluidă în utilizarea serviciilor online.
Diferențe uriașe între țările analizate
Pentru a asigura o comparație cât mai echilibrată, studiul a inclus 20 de state cu suprafețe apropiate.
Chiar și în aceste condiții, diferențele sunt semnificative. Între România, aflată pe primul loc, și Tunisia, ocupanta ultimei poziții, există un ecart de 68.160 de puncte.
Acest decalaj reflectă niveluri foarte diferite de dezvoltare a infrastructurii digitale și de investiții în rețelele fixe de internet.
Infrastructura digitală, unul dintre avantajele României
Performanța obținută de România arată că infrastructura de internet rămâne unul dintre punctele forte ale țării. În timp ce în alte domenii diferențele față de statele occidentale sunt încă importante, la capitolul conexiuni fixe România reușește să depășească nume grele ale Europei.
Datele analizate au fost colectate în perioada ianuarie–mai 2026 și reflectă modul în care utilizatorii folosesc internetul în condiții reale, nu doar performanțele teoretice ale rețelelor.