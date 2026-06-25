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Scandal sexual la o primărie din Dolj. Consilier, acuzat că a hărțuit o secretară. A fost deschis dosar penal

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:30

Un scandal de hărțuire sexuală a izbucnit la Primăria comunei Radovan din județul Dolj, după ce o secretară în vârstă de 44 de ani, din municipiul Craiova, a sesizat poliția că un consilier local de 60 de ani i-a făcut avansuri sexuale la locul de muncă.

Incidentul a fost reclamat joi dimineață, 25 iunie, la ora 08.00, când polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Giubega au fost anunțați de femeie.

Presupusul hărțuitor ocupă funcția de consilier în cadrul aceleiași instituții.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru hărțuire sexuală. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, potrivit Poliției Județene Dolj.

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