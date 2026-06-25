Scandal sexual la o primărie din Dolj. Consilier, acuzat că a hărțuit o secretară. A fost deschis dosar penal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:30

Un scandal de hărțuire sexuală a izbucnit la Primăria comunei Radovan din județul Dolj, după ce o secretară în vârstă de 44 de ani, din municipiul Craiova, a sesizat poliția că un consilier local de 60 de ani i-a făcut avansuri sexuale la locul de muncă.

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