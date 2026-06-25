Vinietele în Bulgaria se scumpesc de la 1 august 2026. Cât vor costa și unde merg banii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:02

Șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor plăti taxe mai mari începând cu 1 august 2026, potrivit unui proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Este prima majorare semnificativă a tarifelor din ultimii șapte ani, de când a fost introdus sistemul electronic de taxare, în 2019.

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