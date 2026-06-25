Vinietele în Bulgaria se scumpesc de la 1 august 2026. Cât vor costa și unde merg banii

Șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor plăti taxe mai mari începând cu 1 august 2026, potrivit unui proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Este prima majorare semnificativă a tarifelor din ultimii șapte ani, de când a fost introdus sistemul electronic de taxare, în 2019.
Noile prețuri ale vinietelor
Dacă proiectul va fi aprobat, toate categoriile de viniete vor deveni mai scumpe:
Anuală: de la 49,60 euro la 64,50 euro
Trimestrială: de la 27,61 euro la 35,90 euro
Lunară: de la 15,34 euro la 19,90 euro
Săptămânală: de la 7,67 euro la 10 euro
De weekend: de la 5,11 euro la 6,60 euro
Zilnică: de la 4,09 euro la 5,30 euro
Ministerul bulgar susține că vinieta anuală rămâne cea mai avantajoasă opțiune pentru utilizatorii frecvenți ai rețelei naționale de drumuri.
Amenzi mai mari pentru șoferii fără vinietă
Modificările vizează și sancțiunile. Taxa compensatorie pentru vehiculele de până la 3,5 tone va crește cu 30%, de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut.
Unde vor fi investiți banii
Autoritățile afirmă că veniturile suplimentare, estimate la peste 20 de milioane de euro în 2026 și peste 48 de milioane de euro anual în anii următori, vor fi direcționate către:
Reparații capitale și reabilitarea drumurilor de clasa a treia
Înlocuirea parapetelor deteriorate și marcaje rutiere durabile din termoplastic
Sisteme autonome de iluminat în zone cu risc ridicat
Modernizarea sistemului național de taxare și extinderea rețelei de camere de monitorizare
Motivul scumpirilor
Ministerul invocă starea precară a infrastructurii: peste 35% din rețeaua de drumuri de clasa a doua și a treia, mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare nesatisfăcătoare sau proastă. Veniturile actuale permit doar reparații de urgență, în timp ce proiectele ample de reabilitare sunt mereu amânate.
Alegerea lunii august nu este întâmplătoare. Fiind perioada cu cel mai intens trafic de tranzit, o parte importantă din costurile suplimentare va fi suportată de șoferii străini. Majorarea a fost anunțată pentru prima dată de ministrul de Finanțe, Galab Donev, la prezentarea proiectului de buget pentru 2026.