Mircea Radulian, după cutremurele în lanț: „Problema noastră este că Vrancea se încarcă tectonic permanent”

O serie de cutremure produse în ultimele ore în Venezuela, Japonia și California au readus în atenție întrebarea privind posibilitatea unui seism puternic și în România.
În acest context, directorul științific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), Mircea Radulian, a explicat la Realitatea PLUS că astfel de evenimente nu sunt neapărat conectate între ele și nu indică în mod direct o activare iminentă a zonei seismice Vrancea.
Potrivit acestuia, activitatea seismică globală poate avea perioade mai intense sau mai liniștite, fără ca acestea să se influențeze reciproc în mod direct.
Posibile coincidențe în activitatea seismică globală
Mircea Radulian a explicat că succesiunea de cutremure din diverse regiuni ale lumii poate reprezenta o simplă fluctuație naturală a activității tectonice la nivel global.
„Ceea ce se întâmplă, faptul că au fost câteva pe glob, poate să fie și o întâmplare, adică aceste cutremure mari, e adevărat că apar destul de rar. Există fluctuații la nivelul globului care, mă rog, cu perioade mai active și cu perioade mai puțin active”, a explicat acesta.
În opinia sa, nu există dovezi care să susțină ideea că un cutremur produs în alte regiuni ale lumii ar putea declanșa un seism în România.
Nu există o legătură directă între seismele globale și România
Directorul științific al INFP a subliniat că România nu este influențată direct de cutremurele produse în alte zone ale planetei, chiar dacă acestea sunt de mare magnitudine.
„Deci nu putem spune neapărat că ele sunt influențate de un cutremur sau altul sau că trebuie să ne așteptăm să vină un cutremur și la noi în România, de exemplu. Deci asta nu cred că este o problemă pentru noi”, a precizat Mircea Radulian.
Acesta a adăugat că zona seismică Vrancea are propriul său regim de activitate, independent de evenimentele din alte regiuni ale lumii.
„Problema noastră este că Vrancea, indiferent de ce se întâmplă la alte părți de pe glob, ea se încarcă tectonic permanent și poate avea loc un cutremur și la noi în țară, mă rog, nu chiar la nivelul celor din Venezuela, din fericire”, a mai spus el.
Ce s-a întâmplat în Venezuela, Japonia și California
Întrebat despre valul de cutremure recente din alte regiuni ale lumii, Mircea Radulian a făcut referire în special la situația din Venezuela, unde au fost raportate două seisme puternice succesive, cu magnitudini de peste 7.
Aceste evenimente sunt considerate de specialiști ca fiind deosebit de periculoase, mai ales atunci când apar la intervale foarte scurte de timp.
„În ceea ce privește ce s-a întâmplat în Venezuela, acolo, într-adevăr, lucrurile sunt foarte grave pentru că avem de-a face cu un șoc dublu, cu două cutremure, practic, cu magnitudine peste 7 la intervale de câteva secunde diferență, iar astfel de evenimente sunt extrem de periculoase”, a explicat acesta.
Efecte amplificate în cazul șocurilor succesive
Specialistul INFP a subliniat că succesiunea rapidă a două cutremure puternice poate duce la efecte mai severe decât un singur seism de aceeași magnitudine.
Potrivit explicațiilor sale, aceste șocuri succesive pot amplifica mișcarea terenului și pot produce pagube semnificative, în special pe anumite direcții de propagare a undelor seismice.
„Ele produc efecte mai mari decât un cutremur mare, dar singular. Pentru că acest fapt că apar într-o secvență de cutremur, ele produc niște efecte de amplificare care sunt foarte neplăcute și creează pagube mari”, a mai precizat Mircea Radulian.