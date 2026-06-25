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Social· 1 min citire
Descinderi și controale în Complexul Dragonul Roșu. Comercianții de echipamente, verificați de autorități
Descinderi și controale în Complexul Dragonul Roșu
O amplă acțiune de control are loc la această oră în Complexul comercial Dragonul Roșu, unde autoritățile verifică mai mulți comercianți de echipamente și aparatură. Intervenția vizează posibile produse neconforme, introduse pe piață fără respectarea cerințelor legale.
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