Ce se întâmplă în creier în timpul rugăciunii. Cercetătorii de la Oxford au descoperit un efect surprinzător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:01

Participarea la slujbe religioase și la ritualuri de grup ar putea declanșa în organism mecanisme biologice similare celor activate de anumite substanțe care produc stări de bine. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Oxford, care au analizat efectele participării la activități religioase asupra a sute de persoane din Marea Britanie și Brazilia.

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