Ce se întâmplă în creier în timpul rugăciunii. Cercetătorii de la Oxford au descoperit un efect surprinzător

Participarea la slujbe religioase și la ritualuri de grup ar putea declanșa în organism mecanisme biologice similare celor activate de anumite substanțe care produc stări de bine. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Oxford, care au analizat efectele participării la activități religioase asupra a sute de persoane din Marea Britanie și Brazilia.
Rezultatele cercetării, publicate pe 24 iunie 2026 în revista Proceedings of the Royal Society, sugerează că ritualurile religioase stimulează eliberarea unor substanțe chimice din creier asociate cu reducerea durerii, recompensa și senzația de plăcere.
Studiul care a analizat sute de participanți
Investigația a fost coordonată de Departamentul de Psihologie Experimentală al Universității Oxford și a inclus 265 de adulți care frecventau 24 de grupuri religioase.
Participanții din Marea Britanie proveneau din mai multe confesiuni creștine, printre care romano-catolică, metodistă, anglicană, baptistă și comunități evanghelice.
Deși serviciile religioase diferă de la o comunitate la alta, cercetătorii au observat că toate aveau câteva elemente comune. Acestea includeau rugăciunea, momente de reculegere, cântatul în comun, perioade în care preotul sau pastorul se adresa credincioșilor și intervale dedicate interacțiunii dintre membrii congregației.
Ce au urmărit cercetătorii
Participanții au fost evaluați atât înainte de slujbă, cât și după încheierea acesteia.
Oamenii de știință au analizat nivelul de apropiere resimțit față de ceilalți membri ai comunității religioase, starea emoțională și gradul de încredere pe care participanții îl aveau în ceilalți.
În plus, a fost măsurat și pragul de durere, un indicator utilizat frecvent în cercetările științifice pentru evaluarea activității sistemului natural de opioide al organismului.
Rezultatele au indicat modificări importante după ritualuri
Analiza datelor a arătat că, după participarea la slujbe și ceremonii religioase, participanții au raportat sentimente mai puternice de apropiere și conectare cu ceilalți membri ai grupului.
Totodată, aceștia au declarat că au experimentat mai multe emoții pozitive și mai puține emoții negative decât înainte de participarea la ritual.
Un alt rezultat care a atras atenția cercetătorilor a fost creșterea toleranței la durere observată după serviciile religioase.
Potrivit autorilor studiului, acest fenomen sugerează o activare mai intensă a sistemului cerebral responsabil de eliberarea opioidelor naturale.
Rolul opioidelor produse de organism
Opioidele sunt substanțe chimice produse în mod natural de corp și au rol în reducerea durerii, inducerea stării de bine și generarea senzației de recompensă.
Același sistem este implicat și în efectele produse de anumite droguri sau medicamente precum heroina, morfina ori analgezicele prescrise pentru combaterea durerii.
Diferența este că, în cazul ritualurilor religioase, cercetătorii au analizat exclusiv activarea mecanismelor naturale ale organismului.
„Aceste descoperiri sunt în concordanță cu ideea că serviciile religioase de rutină implică în mod activ procese opioide și de inducere a legăturilor care ajută la menținerea coeziunii în cadrul congregațiilor mari”, a scris echipa în revista Proceedings of the Royal Society B.
Legătura dintre religie și coeziunea socială
Autorii cercetării consideră că rezultatele susțin teoria potrivit căreia ritualurile religioase au evoluat și s-au menținut de-a lungul timpului deoarece facilitează crearea și consolidarea legăturilor sociale în grupuri numeroase.
Cântecele interpretate în comun, mișcările sincronizate și participarea la aceleași ceremonii ar putea avea un rol important în dezvoltarea sentimentului de apartenență.
„Sentimentele de conectare experimentate de participanți au fost determinate de afect pozitiv, un sentiment de conexiune cu Dumnezeu și, important, o creștere a pragului de durere - un indicator al activării mu-opioidelor, substanțe chimice din creier implicate în ameliorarea durerii, recompensă și plăcere”, au spus cercetătorii.
O teorie mai veche primește noi argumente
Studiul realizat la Oxford este prezentat de autori drept un sprijin pentru ceea ce oamenii de știință numesc „Teoria opioidelor cerebrale privind atașamentul social”.
Această teorie susține că interacțiunile apropiate cu persoanele importante din viața noastră pot activa sistemul natural de opioide al creierului, generând senzații de siguranță, confort și apropiere emoțională.
„Constatările susțin teoria conform căreia ritualul a evoluat ca un mecanism de conectare socială, permițând grupurilor mari să creeze tipurile de legături care odinioară necesitau contact unu-la-unu.”
Cercetătorii precizează că studiul nu compară direct experiența religioasă cu consumul de droguri. Cu toate acestea, ei subliniază că ambele situații implică activarea unor mecanisme biologice asociate eliberării de opioide și altor substanțe care contribuie la starea de bine.
În cazul drogurilor precum heroina, morfina și anumite analgezice, substanțele acționează direct asupra receptorilor opioizi ai creierului și pot produce stări intense de euforie, dar și efecte negative majore.
Alte substanțe cu potențial de dependență, inclusiv alcoolul, nicotina și canabisul, determină creierul să își elibereze propriile opioide naturale, activând sistemele de recompensă ale organismului.
Potrivit cercetătorilor, rezultatele obținute oferă o perspectivă nouă asupra modului în care ritualurile religioase contribuie la formarea legăturilor sociale și la consolidarea sentimentului de apartenență în comunitățile numeroase.